Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Представники “Пласту” принесли вогонь безпосередньо до зали засідань Верховної Ради.

Перед цим перший заступник спікера ВР Руслан Стефанчук запропонував перед початком роботи Парламенту, зокрема перед виступами керівників фракцій і груп, запросити представників скаутської організації до трибуни.

Пластуни передали Вифлеємський вогонь спікеру Ради Дмитру Разумкова. Вони також виконали пісню під гітару.

“Вифлеємський вогонь миру – це світло народження Ісуса Христа, яким ми ділимося з тими, хто святкує Різдво поза домом… Сьогодні цей вогонь об’єднує не лише Україну, а й українців усього світу – від донецьких териконів до львівських Карпат, в Австралії, США і Канаді. Вогонь, який об’єднує нас у найскладніші часи війни і миру. Нагадує, що єдність є нашою силою. Адже саме ця єдність допомогла нам зупинити російську агресію. І допомагає рухати, розвивати нашу країну за часів щоденних викликів. І коли сядемо за стіл у передріздвяний вечір, хотілося б також згадати усіх тих, хто віддав життя за цей вогонь миру. Слава Україні!” – заявив, виступаючи з трибуни ВР, голова київського осередку “Пласту” Іван Брацюнь.

ДОВІДКА. “Пласт” – національна скаутська організація України. Цей рух виник услід за англійським, німецьким та іншими національними молодіжними рухами в 1911 році на частині території нинішньої України, яка входила в той час до складу Австро-Угорщини. Мета “Пласту” – сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді.