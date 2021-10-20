Про це повідомляє телеканал CNN.
У шорт-листі 2021 року охоплює категорії, включаючи інтер’єри, екстер’єри та будівлі, також представлені фотографії криволінійного готелю в Дубаї й вежі Гонконгу, яка зовсім не освітлюється, адже жителів евакуювали на період ізоляції.
Kris Provoost/APA21Переможці будуть оголошені на щорічному Всесвітньому архітектурному фестивалі (WAF), який проходить практично на початку грудня.
За дві фотографії будуть обрані з кожної з шести категорій: одна – делегатами фестивалю, а інша – журі, що складається з архітекторів і представників індустрії.
Отже, фіналісти конкурсу:
Роберт Геррман (Robert Herrmann) зробив цю зимову фотографію офісної будівлі The Cube у Берліні, Німеччина.
Одне з двох зображень китайського фотографа Чен Гуаньхуна (Chen Guanhong) в короткому списку цього року.
Ще одне фото цього ж фотографа – сад в музеї Гетті в Лос-Анджелесі.
Кевін Сіюан (Kevin Siyuan) сфотографував, як миють вікна хмарочосу CapitaSpring у його рідному Сінгапурі.
Фотограф Лю Сінгао (Liu Xinghao) сфотографував комплекс хмарочосів Раффлс-Сіті.
Китайський дует фотографів UK Studio потрапив до короткого списку із серією зображень пекінської та ханчжоуської філії Metal Hands Coffee.
Світлина наповненої рослинами ванної кімнати в Тайбеї, Тайвань. Фотограф Ю Цзи Чін (Yu Tzu Chin/APA21).
Цей затишний знімок ресторану Rita у Веллінгтоні, Нова Зеландія, потрапив у шорт-лист категорії “почуття місця”.
Алекс де Райке, архітектор та прихильник дерев’яних будівель, потрапив до номінації зі світлиною Меґі Олдхем, британського центру лікування раку.
З цих 12 зображень двоє будуть названі переможцями.
- На початку жовтня National Geographic оголосили переможців фотоконкурсу для мандрівників з усього світу.
- Раніше було оголошено фіналістів конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards 2021 з найкумеднішими світлинами тварин.
- Нагадаємо, конкурс World Press Photo оголосив переможців 2021 року.
- Також американський телеканал про живу природу National Geographic офіційно визнав існування п’ятого океану — Південного.