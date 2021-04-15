Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Зімбабвійська фотографиня Тамарі Кудіта стала переможницею “Відкритого конкурсу” (Open Photographer of the Year). Вона отримала премію 5000 доларів за портрет “Африканський вікторіанський стиль”. Британський документаліст Крейг Істон був названий Фотографом року і отримав 25 000 доларів за серію “Bank Top”.

Істон у співпраці з письменником і академіком Абдулом Азізом Хафізом вирішив дослідити помилкове уявлення про громади в північній Англії, зосередивши увагу на районі в Блекберні, Ланкашир.

У проєкті розглядаються питання соціальної депривації, житла, безробіття та імміграції, а також вплив минулою і нинішньою зовнішньої політики.

Майк Троу, голова професійного конкурсу 2021 року сказав: “Ці люди відверто дивляться в камеру, і ми бачимо взаєморозуміння між документалістом і об’єктом фотографування. Саме моральна вага цієї роботи робить її такою важливою і такою, що заслуговує цієї нагороди”.

Також були оголошені переможці Відкритого, Студентського і Молодіжного конкурсів, а також переможці в кожній категорії Професійного конкурсу.

“Відкритий конкурс”. Переможницею стала Тамарі Кудіта із Зімбабве за портрет молодої жінки у вікторіанському одязі, яка тримає в руках традиційні кухонне приладдя.

Коенрад Хайнц Торлаге із Стелленбоської академії дизайну і фотографії виграв Студентський конкурс за серію “Молоді фермери”.

В рамках проєкту досліджуються проблеми посухи та безпеки, а також обговорюються питання власності на землю, – те, з чим стикається нове покоління південноафриканських фермерів.

Премія “Молодіжний фотограф року” була присуджена 19-річному Пубаруну Басу з Індії за його зображення “Ні втечі з реальності”, в якому тіні, схожі на клітини, за шторами, створюють видимість пастки.

Томаш Воселка з Чехії переміг у категорії “Архітектура” за свої фотографії колишнього військового комплексу, який був перероблений у крематорій для домашніх тварин.

Марк Гамільтон Грючі із Великої Британії став переможцем у категорії “Креатив” за серію відредагованих зображень NASA та Лабораторії реактивного руху.

“Я перепрофілював, обробив і скомпонував [зображення], щоб створити жанрову картину про незмінний аспект Місяця, який контрастує із Землею, яка продовжує залишатися динамічним місцем, де неможливо запобігти змінам”, – сказав він.

У категорії “Документалістика” переміг Віто Фуско з Італії за серію робіт про квіти піретрума в Кенії, які використовуються в якості природного інсектициду.

Сімоне Трамонті з Італії зайняв перше місце в категорії “Навколишнє середовище” зі своєю серією “Перехід до нульового рівня”.

“Протягом кількох десятиліть Ісландія відмовилася від викопних видів палива і стала виробляти 100% електроенергії з поновлюваних джерел. Ця невелика країна пропонує безліч способів подолання глобальної кліматичної кризи і веде до екологічно чистого сталого майбутнього”.

“Тихі місця” Маджида Ходжаті з Ірану перемогли в категорії “Пейзаж”.

Лаура Паннак із Великої Британії перемогла в категорії “Портфоліо” зі знімками із різних власних проєктів.

“Я вважаю, що зображення повинні зачаровувати і викликати емоції, тому в кожному кадрі, який я знімаю, я розглядаю елементи всередині кадру і за його межами”.

Анас Альхарбутлі виграв у категорії “Спорт” за серію “Спорт і розваги замість війни і страху”.

У проєкті задокументована школа карате недалеко від Алеппо в Сирії.

Переможцем конкурсу “Натюрморт” став Пітер Елевельд із Нідерландів.

“У цьому проєкті я використовував звичайні предмети, такі як скляний посуд, фрукти та квіти, і застосував техніку вологого колодія, щоб перетворити їх у щось незвичайне”.

Переможець конкурсу “Дика природа” Луїс Тато з Іспанії сфотографував сарану.

“Зграї пустельної сарани з Аравійського півострова почали шаленіти в Східній Африці на початку 2020 року, знищуючи врожай і рослинність. У деяких районах Східної Африки, таких як Кенія, не було такої сильної навали пустельної сарани більше 70 років”.