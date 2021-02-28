Про це повідомили в управлінні з прав людини Організації Об’єднаних Націй, передає The Associated Press.
“За повідомленнями, загибель людей сталася в результаті застосування бойових патронів по натовпу людей в Янгоні, Давеї, Мандалаї, Міеке, Баго і Пококку”, – заявили в ООН.
Також в Організації додали, що силовики застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ і світлошумові гранати.
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“Ми рішуче засуджуємо ескалацію насильства проти протестів в М’янмі і закликаємо військових негайно припинити застосування сили проти мирних протестувальників”, – зазначив прес-секретар управління ООН з прав людини Равін Шамдасані.
- У понеділок, 1 лютого, збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.