У М'янмі правоохоронці застосували зброю для розгону демонстрантів. В результаті як мінімум 18 людей загинули, ще 30 були поранені.

Про це повідомили в управлінні з прав людини Організації Об’єднаних Націй, передає The Associated Press.

“За повідомленнями, загибель людей сталася в результаті застосування бойових патронів по натовпу людей в Янгоні, Давеї, Мандалаї, Міеке, Баго і Пококку”, – заявили в ООН.

Також в Організації додали, що силовики застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Фото: АР

“Ми рішуче засуджуємо ескалацію насильства проти протестів в М’янмі і закликаємо військових негайно припинити застосування сили проти мирних протестувальників”, – зазначив прес-секретар управління ООН з прав людини Равін Шамдасані.