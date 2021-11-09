Прикордонники у понеділок, 8 листопада, розгорнули мобільний польовий госпіталь, щоб показати його можливості для лікування COVID-хворих дипломатам іноземних держав та представникам міжнародних організацій.

Фотокореспондент #Букв побував на презентації госпіталю у центрі підготовки підрозділів Нацгвардії.

Як зазначають у Державній прикордонній службі України, госпіталь може бути багатопрофільним. Зважаючи на ситуацію з поширенням коронавірусу, його також можна використовувати як інфекційний для лікування хворих на COVID-19.

Він розрахований на 60 місць. Пацієнти можуть отримати там допомогу профільних лікарів, медсестер і фельдшерів, які за закріплені за госпіталем. За потреби на допомогу колегам можуть прийти й інші фахівці, які матимуть конкретну спеціалізацію.

“Польовий госпіталь укомплектований балонами з киснем та кисневими концентраторами. В його складі є також автономний діагностичний комплекс, який дозволяє здійснювати якісне рентгенологічне, УЗД-обстеження, має пересувну лабораторію”, – зазначили у Держприкордонслужбі.

Для роботи обладнання і забезпечення енергією польової кухні у госпіталі є генератор.

Фото: ДПСУ

Захід, де показували можливості українських правоохоронців, відбувся у Міжнародному центрі підготовки підрозділів Національної гвардії України на Київщині. Його відвідали близько 50 військових аташе та іноземних дипломатів із різних країн світу.