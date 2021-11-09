Фотокореспондент #Букв побував на презентації госпіталю у центрі підготовки підрозділів Нацгвардії.
Як зазначають у Державній прикордонній службі України, госпіталь може бути багатопрофільним. Зважаючи на ситуацію з поширенням коронавірусу, його також можна використовувати як інфекційний для лікування хворих на COVID-19.
Він розрахований на 60 місць. Пацієнти можуть отримати там допомогу профільних лікарів, медсестер і фельдшерів, які за закріплені за госпіталем. За потреби на допомогу колегам можуть прийти й інші фахівці, які матимуть конкретну спеціалізацію.
“Польовий госпіталь укомплектований балонами з киснем та кисневими концентраторами. В його складі є також автономний діагностичний комплекс, який дозволяє здійснювати якісне рентгенологічне, УЗД-обстеження, має пересувну лабораторію”, – зазначили у Держприкордонслужбі.
Для роботи обладнання і забезпечення енергією польової кухні у госпіталі є генератор.
Фото: ДПСУ
Захід, де показували можливості українських правоохоронців, відбувся у Міжнародному центрі підготовки підрозділів Національної гвардії України на Київщині. Його відвідали близько 50 військових аташе та іноземних дипломатів із різних країн світу.
- Раніше #Букви розповідали, як іноземним гостям демонстрували навички та підготовку нацгвардійців.