Про це повідомляє видання ELLE.
Герцоги Кембриджські приєдналися до членів королівської сім’ї на різдвяній службі. При цьому Кейт Міддлтон і принц Вільям вперше взяли з собою дітей на цей офіційний захід.
6-річний Джордж і 4-річна Шарлотта разом із батьками пройшли невелику відстань від Сандрінгем-хауса до церкви святої Марії Магдалини. Поруч із ними йшов принц Чарльз.
Принц Джордж був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і джемпер. Принцесу Шарлотту нарядили в туфельки і темно-зелене пальто.
Третя дитина пари – принц Луї – ще занадто малий, і його на святковий захід не брали.
На різдвяну службу також прибула королева Єлизавета II та інші члени королівської сім’ї.
Раніше сьогодні герцог і герцогиня Кембриджські оприлюднили нове сімейне фото до Різдва. Його автор – герцогиня Кейт.
На фото принц Вільям цілує свого молодшого сина принца Луї, а поруч знаходяться принцеса Шарлотта і принц Джордж.
Знімок був оприлюднений із підписом “Щасливого Різдва”. Він був зроблений у Норфолку на початку цього року.
Варто відзначити, що відвідування різдвяної служби в Сандрінгемі є традицією для британської королівської сім’ї, якої дотримуються ще з часів королеви Вікторії.
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