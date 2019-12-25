Старші діти британського принца Вільяма і його дружини Кейт Міддлтон – принц Джордж і принцеса Шарлотта вперше приєдналися до батьків під час традиційного різдвяного виходу королівської сім'ї Великобританії.

Про це повідомляє видання ELLE.

Герцоги Кембриджські приєдналися до членів королівської сім’ї на різдвяній службі. При цьому Кейт Міддлтон і принц Вільям вперше взяли з собою дітей на цей офіційний захід.

6-річний Джордж і 4-річна Шарлотта разом із батьками пройшли невелику відстань від Сандрінгем-хауса до церкви святої Марії Магдалини. Поруч із ними йшов принц Чарльз.

Принц Джордж був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і джемпер. Принцесу Шарлотту нарядили в туфельки і темно-зелене пальто.

Третя дитина пари – принц Луї – ще занадто малий, і його на святковий захід не брали.

На різдвяну службу також прибула королева Єлизавета II та інші члени королівської сім’ї.

Раніше сьогодні герцог і герцогиня Кембриджські оприлюднили нове сімейне фото до Різдва. Його автор – герцогиня Кейт.

На фото принц Вільям цілує свого молодшого сина принца Луї, а поруч знаходяться принцеса Шарлотта і принц Джордж.

Знімок був оприлюднений із підписом “Щасливого Різдва”. Він був зроблений у Норфолку на початку цього року.

Варто відзначити, що відвідування різдвяної служби в Сандрінгемі є традицією для британської королівської сім’ї, якої дотримуються ще з часів королеви Вікторії.