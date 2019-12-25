Про це повідомляє видання ELLE.

Герцоги Кембриджські приєдналися до членів королівської сім’ї на різдвяній службі. При цьому Кейт Міддлтон і принц Вільям вперше взяли з собою дітей на цей офіційний захід.

6-річний Джордж і 4-річна Шарлотта разом із батьками пройшли невелику відстань від Сандрінгем-хауса до церкви святої Марії Магдалини. Поруч із ними йшов принц Чарльз.

Принц Джордж був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і джемпер. Принцесу Шарлотту нарядили в туфельки і темно-зелене пальто.

Третя дитина пари – принц Луї – ще занадто малий, і його на святковий захід не брали.

На різдвяну службу також прибула королева Єлизавета II та інші члени королівської сім’ї.

Фото: JOE GIDDENS – PA IMAGES/GETTY IMAGES

Фото: STEPHEN POND/GETTY IMAGES

Фото: JOE GIDDENS – PA IMAGES/GETTY IMAGES

Раніше сьогодні герцог і герцогиня Кембриджські оприлюднили нове сімейне фото до Різдва. Його автор – герцогиня Кейт.

На фото принц Вільям цілує свого молодшого сина принца Луї, а поруч знаходяться принцеса Шарлотта і принц Джордж.

Знімок був оприлюднений із підписом “Щасливого Різдва”. Він був зроблений у Норфолку на початку цього року.

Варто відзначити, що відвідування різдвяної служби в Сандрінгемі є традицією для британської королівської сім’ї, якої дотримуються ще з часів королеви Вікторії.

Фото: BEN STANSALL/GETTY IMAGES

Фото: dailymail.co.uk

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