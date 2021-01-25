У Києві 25 січня, на день народження президента Володимира Зеленського, обурені активісти хотіли вручити главі держави особливий "подарунок": квитанції за комунальні послуги, зібрані з усієї України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Захід отримав назву “Привітай президента платіжкою”.

Акція розпочалася біля Офісу Президента на Банковій вулиці у Києві. Протестувальники вимагають знизити вартість газу до трьох гривень і ціну на електроенергію – до однієї гривні.

Українці прийшли з плакатами, на яких написані гасла “Кінець епохи бідності – початок епохи злиднів” і “Газ по 3.00”.

Акція відбулася за ініціативою громади міста Лубни на Полтавщині, яка першою повстала проти “тарифного геноциду”.

Після мітингу активісти поїхали до державної дачі Зеленського, де йому планують передати подарунок у вигляді платіжок, зібраних з усієї України.