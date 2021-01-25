Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Захід отримав назву “Привітай президента платіжкою”.
Акція розпочалася біля Офісу Президента на Банковій вулиці у Києві. Протестувальники вимагають знизити вартість газу до трьох гривень і ціну на електроенергію – до однієї гривні.
Українці прийшли з плакатами, на яких написані гасла “Кінець епохи бідності – початок епохи злиднів” і “Газ по 3.00”.
Акція відбулася за ініціативою громади міста Лубни на Полтавщині, яка першою повстала проти “тарифного геноциду”.
Після мітингу активісти поїхали до державної дачі Зеленського, де йому планують передати подарунок у вигляді платіжок, зібраних з усієї України.
- 18 січня Кабінет Міністрів ухвалив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр.
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, знизила максимальний тариф на розподіл газу до 1,79 гривні за кубометр.
- Антимонопольний комітет України відкрив справи проти шести газопостачальних компаній через істотне завищення цін на газ для населення.
- Президент України Володимир Зеленський запідозрив місцеву владу у махінаціях і вимагає провести повний аудит наявних тарифів в Україні.