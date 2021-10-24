На Київщині у церкві 19 ст. Святої Параскеви П'ятниці вже понад 40 років функціонує Музей космосу.

Про це повідомляють #Букви.

Чим відомий Переяслав-Хмельницький? Мабуть, найперше, що спадає на думку – це Переяславська рада 1654 року, яка зіграла неабияку роль у житті України. Проте сьогодні місто відоме своїми численними музеями, які об’єднані у Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”.

Музей космосу

Поблизу Переяслав-Хмельницького, а саме у селі В’юнище, є старовинна дерев’яна церква святої Параскеви П’ятниці, яка була побудована у 1891 році. Споруда вважається пам’яткою архітектури.

За радянських часів, а саме 27 березня 1979 року, у церкві відкрили Музей світопізнання та мирного освоєння космосу. З 2003 року назву змінили на Музей космосу.

Ідея створення такого музею належала історику і культурологу Михайлу Сікорському – сину видатного українського авіаконструктора Івана Сікорського. Допомагали наповнювати колекцію музею академік Олександр Ішлінський та доктор технічних наук Сергій Малашенко.

Саме завдяки їхній наполегливості вдалося зібрати доволі рідкісні предмети, що пов’язані з освоєнням космосу.

Перед входом до музею стоїть бюст Костянтина Ціолковського, який є одним із засновників ракетобудування та сучасної космонавтики.

Деякі речі до музею передали космонавти Георгій Береговий та Леонід Каденюк.

Експозиція музею налічує понад 450 предметів.

Тут є макет штучного супутника Землі (1:1), двокамерний рідинний двигун РД-219, макет некерованої двоступеневої метеорологічної ракети “М-130”, макет спускового апарату автоматичної станції “Венера-7”, макет рухомої місячної лабораторії “Луноход-1”, автоматична іоносферна лабораторія “Янтар-1” та багато чого іншого не менш цікавого.

Предмети музейної колекції розміщено у п’яти залах церкви.

Фото: #Букви

Вражає те, що у такій невеличкій церкві змогли вмістити доволі велику колекцію експонатів. Та, мабуть, більше вражає те, як вдалося поєднати дві непоєднувані між собою речі – релігію і космос.

До речі, доїхати зі столиці до Переяслав-Хмельницького не важко – спочатку трасою до Борисполя, а потім дорогою на Черкаси. Автомобілем це вийде трохи більше ніж година.