Про це повідомляє міжнародна агенція BBC.
Температура повітря на північному заході Алжиру знизилась до – 2 градусів протягом останніх трьох ночей, це призвело до того, що пустелю Сахару накрив снігопад. Це лиш на кілька градусів холодніше середньої температури в січні.
Ворота в пустелю Сахара (так називають міце в Айн-Сефра), були вкриті легким пилом снігу.
Такі візерунки утворили кристали льоду на пісках пустелі.
Ідеальні для ковзання дюни, також були частково вкриті снігом і льодом.
Жителі Айн-Сефра ще в у грудні 2016 бачили сніг на червоних піщаних дюнах, з 1979 року вони вперше побачили сніг, це стало для них шоком.
- Раніше ми писали, що на Алясці температура повітря сягнула рекордних +19,4°C.
- Також, що у Гренландії зафіксували рекордні +13°C.
- І нагадаємо, що сьогодні, 20 січня, в Україні буде прохолодно, сніжитиме. Синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями. Вночі без опадів.