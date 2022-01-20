На околиці пустелі Сахара в Алжирі почався снігопад, коли температура знизилась до позначки -2°.

Про це повідомляє міжнародна агенція BBC.

Температура повітря на північному заході Алжиру знизилась до – 2 градусів протягом останніх трьох ночей, це призвело до того, що пустелю Сахару накрив снігопад. Це лиш на кілька градусів холодніше середньої температури в січні.

Ворота в пустелю Сахара (так називають міце в Айн-Сефра), були вкриті легким пилом снігу.

Такі візерунки утворили кристали льоду на пісках пустелі. Ідеальні для ковзання дюни, також були частково вкриті снігом і льодом.

Жителі Айн-Сефра ще в у грудні 2016 бачили сніг на червоних піщаних дюнах, з 1979 року вони вперше побачили сніг, це стало для них шоком.