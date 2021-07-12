Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

На старті зустрічі Шоу відкрив рахунок, забивши найшвидший гол в історії фіналів турніру. А у середині другого тайму матчу Бонуччі зрівняв рахунок. Основний час поєдинку закінчився з рахунком 1:1.

На трибунах за напруженою грою спостерігали прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон, герцоги Кембриджські – принц Вільям та Кейт Міддлтон разом із старшим сином – принцем Джорджем. Підтримати збірну Англії прийшли футболісти Девід Бекхем, Луїш Фігу та актор Том Круз.

За грою стежили президент УЄФА Александер Чеферін, генеральний секретар Теодорос Теодорідіс і президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Та, мабуть, найемоційнішими були англійські фани.

Ось підбірка фотографій до, під час і після історичного матчу:

PA MEDIA

ACTION IMAGES VIA REUTERS

AFP

ACTION IMAGES VIA REUTERS

PA MEDIA

Місцеві жителі несли гігантський прапор Англії. PA MEDIA

Вболівальники зібралися на площі Лестер. REUTERS

Вболівальники в Манчестері ледь всиділи на своїх місцях, коли Люк Шоу забив свій гол. PA MEDIA

PA MEDIA

На “Вемблі” герцогиня Кембриджська не могла спостерігати, як гра переходила до пенальті. GETTY IMAGES

Фанзона у Лондоні. GETTY IMAGES

Фани у Манчестері. PA MEDIA

Гарет Саутгейт втішає футболіста Саку після його пропущеного пенальті. EPA

Засмучені англійські фани розходяться по домівках. PA MEDIA

Надаємо, перемогу здобула збірна Італії – 3:2.

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