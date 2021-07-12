Величезні надії поступилися місцем страху і печалі, коли Англія програла Італії по пенальті на чемпіонаті Євро-2020.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

На старті зустрічі Шоу відкрив рахунок, забивши найшвидший гол в історії фіналів турніру. А у середині другого тайму матчу Бонуччі зрівняв рахунок. Основний час поєдинку закінчився з рахунком 1:1.

На трибунах за напруженою грою спостерігали прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон, герцоги Кембриджські – принц Вільям та Кейт Міддлтон разом із старшим сином – принцем Джорджем. Підтримати збірну Англії прийшли футболісти Девід Бекхем, Луїш Фігу та актор Том Круз.

За грою стежили президент УЄФА Александер Чеферін, генеральний секретар Теодорос Теодорідіс і президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Та, мабуть, найемоційнішими були англійські фани.

Ось підбірка фотографій до, під час і після історичного матчу:

Надаємо, перемогу здобула збірна Італії – 3:2.