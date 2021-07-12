Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
На старті зустрічі Шоу відкрив рахунок, забивши найшвидший гол в історії фіналів турніру. А у середині другого тайму матчу Бонуччі зрівняв рахунок. Основний час поєдинку закінчився з рахунком 1:1.
На трибунах за напруженою грою спостерігали прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон, герцоги Кембриджські – принц Вільям та Кейт Міддлтон разом із старшим сином – принцем Джорджем. Підтримати збірну Англії прийшли футболісти Девід Бекхем, Луїш Фігу та актор Том Круз.
За грою стежили президент УЄФА Александер Чеферін, генеральний секретар Теодорос Теодорідіс і президент ФІФА Джанні Інфантіно.
Та, мабуть, найемоційнішими були англійські фани.
Ось підбірка фотографій до, під час і після історичного матчу:
Надаємо, перемогу здобула збірна Італії – 3:2.
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