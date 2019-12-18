Розгляд апеляції у справі Дугарь не відбувся через відсутність документів

Про це повідомляють #Букви.

Засідання суду скасували, через те, що до апеляційної інстанції не прийшли документи з Печерського суду.

Віталій Коломієць, захисник Яни Дугарь, заявив, що засідання перенесли аж на 8 лютого 2020 року.

Адвокати підозрюваної просять скасувати запобіжний захід для Дугарь і не застосовувати будь-яких обмежень для неї.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Раніше волонтер і нардеп від “Європейської солідарності” Яна Зінкевич опублікувала довідку, що підтверджує перебування Яни Дугарь в АТО на момент вбивства Павла Шеремета.

13 грудня Печерський районний суд Києва відправив Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт строком до 8 лютого 2020 року.

Дугарь звинувачують за ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, “а саме у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному способом, небезпечним для життя багатьох осіб , у складі організованої групи”.

За цей злочин передбачено покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або ж довічне позбавлення волі.

Слідство підозрює Дугарь у тому, що вона здійснювала спостереження за місцем проживання Шеремета.