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Розгляд апеляції у справі Дугарь не відбувся через відсутність документів

Сьогодні, 18 грудня, о 09:30 мало розпочатися засідання Київського апеляційного суду щодо скасування запобіжного заходу для військової медсестри Яни Дугарь, яка є підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Середа, 18 грудня 2019, 10:00

Яна Дугарь

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Про це повідомляють #Букви.

Засідання суду скасували, через те, що до апеляційної інстанції не прийшли документи з Печерського суду.

Віталій Коломієць, захисник Яни Дугарь, заявив, що засідання перенесли аж на 8 лютого 2020 року.

Адвокати підозрюваної просять скасувати запобіжний захід для Дугарь і не застосовувати будь-яких обмежень для неї.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Раніше волонтер і нардеп від “Європейської солідарності” Яна Зінкевич опублікувала довідку, що підтверджує перебування Яни Дугарь в АТО на момент вбивства Павла Шеремета.

13 грудня Печерський районний суд Києва відправив Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт строком до 8 лютого 2020 року.

Дугарь звинувачують за ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, “а саме у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному способом, небезпечним для життя багатьох осіб , у  складі організованої групи”.

За цей злочин передбачено покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або ж довічне позбавлення волі.

Слідство підозрює Дугарь у тому, що вона здійснювала спостереження за місцем проживання Шеремета.

  • 13 грудня під час судового засідання адвокат Микола Ореховський наголосив, що єдиний доказ сторони обвинувачення – це записи з камер відеоспостереження поблизу місця вбивства Шеремета 18 липня і 15 липня 2016 року, які порівняли із записами від 11 липня 2019 року. Проаналізувавши ці записи, експертиза нібито підтвердила, що на відео – саме Дугарь. Він уточнив, що 11 липня 2019 року Дугарь не могла бути зафіксована камерами, оскільки перебувала за кордоном, що підтверджується документально.
  • У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна й  Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
  • За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.
Теги: Павло Шеремет, Яна Дугарь, Зинкевич

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