Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Учасники акції закликали всіх небайдужих приєднатися до мітингу і пройти ходою до посольства Білорусі в Україні, яке знаходиться біля станції метро “Університет”.

“Білоруська нація дуже потребує нашої з вами підтримки в боротьбі за свободу та справжню незалежність Білорусі проти пропутінського режиму Лукашенка. Особливо після його заяв під час вручення “генеральських” погон новому міністру МВС”, – зазначили організатори акції.

Мітингуючи принесли з собою біло-червоно-білі прапори та плакати з гаслами.

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Майдан Незалежності_Білорусь_мітинг Майдан Незалежності_Білорусь_мітинг Майдан Незалежності_Білорусь_мітинг Майдан Незалежності_Білорусь_мітинг

Фото: #Букви