Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Учасники акції закликали всіх небайдужих приєднатися до мітингу і пройти ходою до посольства Білорусі в Україні, яке знаходиться біля станції метро “Університет”.
“Білоруська нація дуже потребує нашої з вами підтримки в боротьбі за свободу та справжню незалежність Білорусі проти пропутінського режиму Лукашенка. Особливо після його заяв під час вручення “генеральських” погон новому міністру МВС”, – зазначили організатори акції.
Мітингуючи принесли з собою біло-червоно-білі прапори та плакати з гаслами.
Фото: #Букви
- Сьогодні в столиці Білорусі, в Мінську, проходить “Марш народовладдя” проти режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка. Уже почалися затримання учасників протесту.