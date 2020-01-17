Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, сьогодні в Раді відбулася година запитань до міністра закордонних справ Вадима Пристайка. Також перед депутатами виступив прем’єр Олексій Гончарук із заявою з приводу своєї відставки.

Після цього було ухвалено низку законопроєктів і постанов, а також відбулися виступи народних обранців.

Наприкінці ранкового засідання Разумков оголосив про офіційне завершення сесії.

“Відповідно до календарного плану 17 січня передбачено завершення пленарної роботи на другій сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. Нагадую, що наступного тижня народні депутати України працюють з виборцями. Чергова третя сесія Верховної Ради розпочне свою роботу у вівторок, 4 лютого 2020 року, о 10:00… Друга сесія ВР завершить свою роботу 24 січня. Останнє пленарне засідання оголошую закритим”, – повідомив Разумков.

Він також подякував усім за роботу, зазначивши, що це була “плідна сесія”.

Після цього нардепи виконали Гімн України. Крім того, народні обранці активно фотографувалися в залі засідань.