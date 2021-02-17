#Букви розповідають, яка зараз синоптична ситуація у країні.

Синоптики заздалегідь попередили американців про снігову стихію. Сніг вкрив пляжі на узбережжях Мексиканської затоки, а в Ель-Пасо випало достатньо опадів для зимових розваг. У понеділок в деяких районах Західного Техасу було холодніше, ніж у Анкориджі, штат Аляска.

Фото: AP

За даними Reuters, сніговий шторм забрав життя щонайменше 21 людини, зокрема у штатах Теннессі, Техас, Кентуккі та Луїзіана.

У Північній Кароліні шторм спровокував ще одне стихійне лихо – торнадо. Він забрав життя ще трьох осіб, 10 американців отримали важкі травми. Торнадо зруйнував кілька будинків та спровокував повені. 

Фото: AP

Понад 2,7 млн американців залишилися без електроенергії. Влада ситуативно перекриває шляхи транспортування вакцини через ускладнення погодних умов.

Внаслідок пожежі у будинку на околиці Хюстона загинула сім’я із чотирьох осіб, повідомляє AP. Зазначається, що пожежу спровокував камін, за допомогою якого загиблі намагалися зігрітися. Також через негоду сталося кілька летальних ДТП. Зафіксовано й смерті внаслідок отруєння чадним газом в автомобілі.

Фото: Reuters

У Національній метеорологічній службі (NWS) повідомили, що 73% території США вкрито снігом. У зоні снігового шторму опинилося 150 млн осіб.

У штаті Небраска заявили, що зима 2020-2021 стала найхолоднішою за всю історію спостережень. За одну ніч температура повітря знизилася до -30 градусів за Цельсієм.

Фото: The New York Times

Фото: Reuters

Фото: AP

Фото: AP

У Лінкольні зафіксували -35 за Цельсієм, а у Гастінгсі -34 градуси за Цельсієм. Ще десятки міст заявили про температурні рекорди.

У Техасі оголошено надзвичайну ситуацію.

Водночас президент США Джо Байден пообіцяв губернаторам штатів усю необхідну допомогу.

Фото: AP

Фото: Reuters

Фото: The New York Times

Фото: The New York Times