Потужна снігова буря накрила США. Рекордні опади зафіксували навіть у південних штатах.

#Букви розповідають, яка зараз синоптична ситуація у країні.

Синоптики заздалегідь попередили американців про снігову стихію. Сніг вкрив пляжі на узбережжях Мексиканської затоки, а в Ель-Пасо випало достатньо опадів для зимових розваг. У понеділок в деяких районах Західного Техасу було холодніше, ніж у Анкориджі, штат Аляска.

За даними Reuters, сніговий шторм забрав життя щонайменше 21 людини, зокрема у штатах Теннессі, Техас, Кентуккі та Луїзіана.

У Північній Кароліні шторм спровокував ще одне стихійне лихо – торнадо. Він забрав життя ще трьох осіб, 10 американців отримали важкі травми. Торнадо зруйнував кілька будинків та спровокував повені.

Понад 2,7 млн американців залишилися без електроенергії. Влада ситуативно перекриває шляхи транспортування вакцини через ускладнення погодних умов.

Внаслідок пожежі у будинку на околиці Хюстона загинула сім’я із чотирьох осіб, повідомляє AP. Зазначається, що пожежу спровокував камін, за допомогою якого загиблі намагалися зігрітися. Також через негоду сталося кілька летальних ДТП. Зафіксовано й смерті внаслідок отруєння чадним газом в автомобілі.

У Національній метеорологічній службі (NWS) повідомили, що 73% території США вкрито снігом. У зоні снігового шторму опинилося 150 млн осіб.

У штаті Небраска заявили, що зима 2020-2021 стала найхолоднішою за всю історію спостережень. За одну ніч температура повітря знизилася до -30 градусів за Цельсієм.

У Лінкольні зафіксували -35 за Цельсієм, а у Гастінгсі -34 градуси за Цельсієм. Ще десятки міст заявили про температурні рекорди.

У Техасі оголошено надзвичайну ситуацію.

Водночас президент США Джо Байден пообіцяв губернаторам штатів усю необхідну допомогу.