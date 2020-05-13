В Амстердамі (Нідерланди) ресторан Mediamatic ETEN знайшов спосіб обслуговувати клієнтів в умовах карантину через коронавірус. На літньому майданчику ресторану побудували міні-теплиці, в яких їдять гості закладу.

Про це повідомляється на сайті ресторану.

Столики розраховані на двох осіб, але якщо з ними прийде хтось третій, то гості повинні доплатити 40 євро. Вартість вечері – 40 євро.

Забронювати столик найближчим часом не вийде, бо всі місця розкуплені до 27 червня. У ресторані пропонується всього 5 теплиць-столиків.

“Наші теплиці захищають вас від сторонніх і оточуючих, пропонуючи вам унікальний досвід інтимної трапези. У ресторанах і барах окрема кімната традиційно називається по-французьки: “chambre séparée”. Це передбачає сексуальний тип близькості. У таких місцях можуть відбуватися речі, які повинні залишатися схованими від сторонніх очей. Ми вирішили назвати наші теплиці по-французьки. Хоча те, що відбувається всередині, бачать усі”, – розповіла адміністрація закладу.

Також на сайті вказали, що якщо через погоду або рішення уряду користуватися послугами ресторану буде неможливо, то клієнтам повністю відшкодують витрачені кошти.

Кожен столик ресторану знаходиться в кабінці з прозорими скляними стінами і дахом, своєрідній теплиці.

Офіціанти в ресторанах ходять в масках, рукавичках і зі спеціальними прозорими щитками на голові. Їжу вони носять на довгих підносах, щоб клієнт міг самостійно взяти її звідти.

До 19 травня ресторан обслуговує тільки співробітників, їх сім’ї і друзів. З 21 травня туди зможуть прийти всі бажаючі.

Засновник Mediamatic Віллем Вельтховен розповів, що ідея з теплицями була найбільш реалістичною з великого списку.