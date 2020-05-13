Про це повідомляється на сайті ресторану.
Столики розраховані на двох осіб, але якщо з ними прийде хтось третій, то гості повинні доплатити 40 євро. Вартість вечері – 40 євро.
Забронювати столик найближчим часом не вийде, бо всі місця розкуплені до 27 червня. У ресторані пропонується всього 5 теплиць-столиків.
“Наші теплиці захищають вас від сторонніх і оточуючих, пропонуючи вам унікальний досвід інтимної трапези. У ресторанах і барах окрема кімната традиційно називається по-французьки: “chambre séparée”. Це передбачає сексуальний тип близькості. У таких місцях можуть відбуватися речі, які повинні залишатися схованими від сторонніх очей. Ми вирішили назвати наші теплиці по-французьки. Хоча те, що відбувається всередині, бачать усі”, – розповіла адміністрація закладу.
Також на сайті вказали, що якщо через погоду або рішення уряду користуватися послугами ресторану буде неможливо, то клієнтам повністю відшкодують витрачені кошти.
Кожен столик ресторану знаходиться в кабінці з прозорими скляними стінами і дахом, своєрідній теплиці.
Офіціанти в ресторанах ходять в масках, рукавичках і зі спеціальними прозорими щитками на голові. Їжу вони носять на довгих підносах, щоб клієнт міг самостійно взяти її звідти.
До 19 травня ресторан обслуговує тільки співробітників, їх сім’ї і друзів. З 21 травня туди зможуть прийти всі бажаючі.
Засновник Mediamatic Віллем Вельтховен розповів, що ідея з теплицями була найбільш реалістичною з великого списку.
- Журналісти з’ясували, що ресторан Миколи Тищенка “Велюр”, розташований на вулиці Льва Толстого в Києві, продовжує працювати під час карантину. Журналісти зафіксували на відео, як до ресторану “Велюр” приїжджають гості й перебувають там по кілька годин. Серед гостей — народні депутати та бізнесмени.
- Тищенко своєю чергою запевнив, що в ресторані “Велюр”, про роботу якого стало відомо напередодні, він іноді проводить особисті зустрічі.
- Згодом поліція прийшла з перевіркою до ресторану “слуги” Тищенка.