Інформаційне агентство Reuters удостоїлося Пулітцерівської премії за висвітлення торішніх масових протестів у Гонконзі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Жінка дивиться з вікна свого будинку, коли 20 жовтня 2019 року десятки тисяч демонстрантів йшли вулицями Гонконгу, вимагаючи автономії. Протести почалися в лютому 2019 року, після того, як Бюро безпеки Гонконгу запропонувало внести поправки до законів щодо екстрадиції, які дозволять здійснювати екстрадицію в країни, з якими у Гонконгу вже є договори, включаючи материковий Китай.

Сотні тисяч протестуючих йдуть вулицями Гонконгу, вимагаючи від своїх лідерів піти у відставку і відкликати запропонований законопроєкт про екстрадицію. 16 червня 2019 року.

Покупці обережно виходять з магазину оптики, перед демонстранти яким кинули коктейль Молотова. 2 листопада 2019 року.

Протестуючі використовують рогатки, щоб кидати цеглу в поліцію. Район Цуен Ван, 25 серпня 2019 року.

Протестуючі направляють свої ліхтарики на співробітників сил безпеки, коли їх переслідують вулицями Гонконгу. 25 серпня 2019 року.

Демонстранти стоять в хмарі сльозогінного газу, випущеного під час протистояння з поліцією в Китайському університеті Гонконгу. 12 листопада 2019 року.

Працівникові ресторану надають допомогу після того, як поліція застосувала сльозогінний газ для розгону антиурядових демонстрантів. 2 листопада 2019 року.

Студента, який брав участь в протестах, наздоганяє поліцейський.

Поліція затримала антиурядових демонстрантів в Адміралтейському районі Гонконгу. 29 вересня 2019 року.

Чоловік зафарбовує регіональну емблему Гонконгу після того, як протестуючі штурмували Комплекс законодавчої ради в 22-у річницю переходу від британського до китайського правління. 1 липня 2019 року.

Голова адміністрації Гонконгу Керрі Лем робить паузу під час пресконференції. 27 серпня 2019 року. 4 вересня Лем оголосила про офіційне відкликання законопроєкту про екстрадицію.

Поліція затримала протестуючих під час сутичок біля поліцейської дільниці Монг Кок у Гонконзі. 2 вересня 2019 року.

Співробітники торгового центру закликають до обережності, намагаючись загасити палаючу різдвяну ялинку в ТЦ Festival Walk в Коулун Тонг. 12 листопада 2019 року.

Пасажири обходять розкидані цеглини після того, як антиурядові демонстранти заблокували дороги, що ведуть до міжнародного аеропорту Гонконгу. 1 вересня 2019 року.

Демонстрантка знімає себе під час антиурядових протестів. Слова на екрані іншого телофона говорять: “Шукайте офіційну переоцінку репресій 4 червня”, посилаючись на протести на площі Тяньаньмень у 1989 році.

Антиурядовий демонстрант в масці з молотком в руках нападає на чоловіка. Він отримав серйозні травми обличчя та голови.

Чоловік прибирає сміття після зіткнень між поліцією і антиурядовими демонстрантами після двотижневої облоги кампусу Політехнічного університету в Гонконзі. 16 листопада 2019 року.

Сотні антиурядових демонстрантів збираються на вершині скелі Лайон. 13 вересня 2019 року.

Дитина сидить в “кенгуру” поки її батько разом з іншими антиурядовими демонстрантами, тримаючись за руки, утворили “живий ланцюг” на знак солідарності. 30 листопада 2019 року.