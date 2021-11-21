Про це повідомляють #Букви.

Покласти квіти біля меморіального хреста каплиці Архистратига Михаїла прийшли військові, родичі загиблих героїв, та просто жителі міста.

Священники Греко-католицької церкви провели панахиду.

Річниця Революції Гідності

Річниця Революції Гідності Річниця Революції Гідності Річниця Революції Гідності Річниця Революції Гідності

Річниця Революції Гідності Річниця Революції Гідності

Серед тих, хто прийшов покласти квіти, був колишній міністр культури Євген Нищук. Він під час Революції Гідності постійно виступав перед народом на Майдані.

Євген Нищук

Річниця Революції Гідності

Річниця Революції Гідності Річниця Революції Гідності Річниця Революції Гідності Річниця Революції Гідності

Фото: #Букви

Нагадаємо, що 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи – його встановлено на честь двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).

13 листопада 2014 року п’ятий президент України Петро Порошенко заснував День Гідності та Свободи – “з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року — лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору“.

  • У п’ятницю, 19 листопада, напередодні Дня Гідності та Свободи, відбулася толока на Алеї Героїв Небесної сотні.
  • У суботу, 20 листопада, в центрі Києва з нагоди річниці початку Революції Гідності відбулася пам’ятна хода.