Сьогодні, 21 листопада, десятки киян прийшли до меморіалу на Алеї Героїв Небесної Сотні, де вшанували тих, хто віддав своє життя за свободу та гідність України.

Про це повідомляють #Букви.

Покласти квіти біля меморіального хреста каплиці Архистратига Михаїла прийшли військові, родичі загиблих героїв, та просто жителі міста.

Священники Греко-католицької церкви провели панахиду.

Серед тих, хто прийшов покласти квіти, був колишній міністр культури Євген Нищук. Він під час Революції Гідності постійно виступав перед народом на Майдані.

Фото: #Букви

Нагадаємо, що 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи – його встановлено на честь двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).

13 листопада 2014 року п’ятий президент України Петро Порошенко заснував День Гідності та Свободи – “з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року — лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору“.