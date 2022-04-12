Чернігівщина сильно постраждала від російського вторгнення. Серед зруйнованих населених пунктів області є і Новоселівка, що в кількох кілометрах від Чернігова.

В кількох кілометрах від Чернігова знаходиться село Новоселівка, яке було вщент зруйноване внаслідок завданих росіянами авіаударів. Як тільки ти приїжджаєш до Новоселівки, одразу бачиш багато зруйнованих будівель місцевих мешканців та кілька спалених автівок.

Одна з будівель у селі особливо привернула мою увагу: це був багатоквартирний будинок, який сильно постраждав від пожежі. Підійшовши ближче, я побачив чоловіка, який застерігав місцевих молодиків від того, аби вони не заходили до будинку, адже той знаходиться в аварійному стані.

Цього чоловіка звати Віктор, йому 51 рік. До російського вторгнення він мешкав у цьому будинку разом зі своєю родиною. Під час боїв неподалік від Чернігова, російська авіація нанесла декілька авіаударів по території села. Декілька бомб влучили в поруч з будинком та в саму будівлю.

Внаслідок цього розпочалася пожежа, під час якої згоріло все, що перебувало в домі. Пожежа була настільки сильною, що банки, які стояли в підвалі будинку, розплавились, каже Віктор.

Після пожежі я зайшов до своєї кімнати, подивитися, чи щось з моїх речей вціліло, але там залишився лише попіл.

Віктор розповів, що як тільки розпочалося вторгнення, його син вивіз дружину та доньку до Чернігова, а дружина Віктора раніше виїхала з України на заробітки. Також чоловік додав, що всім 28 родинам, які жили в будинку до пожежі, вдалося врятуватися.

З іншого боку будинку було припарковано автомобіль, який належав Віктору. Це був старенький “ІЖ” 1976 року випуску. Під час чергового авіаудару машина згоріла вщент.

Ми цю машину перебрали, відремонтували, лишилося її тільки пофарбувати і син їздив би на ній, але вона згоріла.

Чоловік додає, що зараз селянам потрібна допомога держави, аби відбудувати Новоселівку після руйнувань, завданих росіянами.

Віктор розповів про те, що його родичі, які живуть в білоруському місті Гомель не повірили йому, коли він розповів про те, що росіяни атакують село, в якому він живе.

Я говорив з родичами з Гомеля. Вони в мене питають: “Дядю Вітю, як ваші справи?”

Кажу, що у нас обстріли, росіяни б’ють по нам. На що вони мені сказали: “Не вигадуйте, дядю Вітю, цього не може бути”. Я включив гучний зв’язок на телефоні, аби вони чули, як у нас тут все гримить…

Після того як його будинок та машина згоріли, чоловік живе вдома у сина, а їздить на велосипеді. Після цієї розмови ми попрощалися з Віктором, він сів на двоколісний та поїхав до Чернігова у справах.