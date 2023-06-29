У Міністерстві закордонних справ України оприлюднили нові зображення міста Бахмут, яке російські окупанти перетворили на руїни.

Джерело: МЗС України у Twitter.

“Це українське місто Бахмут. Точніше, таким воно було. Те, на що його перетворили росіяни, навряд чи можна назвати містом – руїни колись гарного міста з розвиненою інфраструктурою та прекрасною архітектурою”, – зазначили у відомстві.

А також підкреслили, що російські окупанти позбавили Бахмут цивілізованого та щасливого життя.

Зазначимо, що війська РФ продовжують зосереджувати зусилля на трьох напрямках – Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському. За минулу добу тут відбулось 40 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed”. Нашою протиповітряною обороною шість дронів-камікадзе було знищено. Крім того, ворог завдав 2 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.