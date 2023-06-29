Джерело: МЗС України у Twitter.
“Це українське місто Бахмут. Точніше, таким воно було. Те, на що його перетворили росіяни, навряд чи можна назвати містом – руїни колись гарного міста з розвиненою інфраструктурою та прекрасною архітектурою”, – зазначили у відомстві.
А також підкреслили, що російські окупанти позбавили Бахмут цивілізованого та щасливого життя.
Зазначимо, що війська РФ продовжують зосереджувати зусилля на трьох напрямках – Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському. За минулу добу тут відбулось 40 бойових зіткнень.
Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed”. Нашою протиповітряною обороною шість дронів-камікадзе було знищено. Крім того, ворог завдав 2 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
- В Україні триває 491-ша доба повномасштабної російсько-української війни. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували понад 227 тисяч російських загарбників.
- Українські захисники за допомогою дрона-камікадзе ліквідували ворожу станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ).
- Протягом доби російські армійці обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого загинула одна особа, також є поранені.