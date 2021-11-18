18 листопада під стінами Верховної Ради відбулася акція, учасники якої протестували проти "закону про столицю", який ініціювали "Слуги народу".

Про це повідомляють #Букви.

Люди тримали в руках плакати із написами: “Київ не слуги”, “Київ без “слуг”, “Руки геть від Києва!” та інші. Таким чином вони протестували проти закону, який у першому читанні проголосували “Слуги народу”.

Деякі учасники акції заявили, що хочуть, що народні депутати зняли законопроєкт з розгляду і ухвалити європейський закон, який пройде експертну оцінку органів Євросоюзу, а не закон “слуг”.

Фото: #Букви

Нагадаємо, що сьогодні, 18 листопада, у порядку денному Верховної Ради значиться до розгляду у другому читання законопроєкт “Про місто Київ – столицю України”.