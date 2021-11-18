Про це повідомляють #Букви.

Люди тримали в руках плакати із написами: “Київ не слуги”, “Київ без “слуг”, “Руки геть від Києва!” та інші. Таким чином вони протестували проти закону, який у першому читанні проголосували “Слуги народу”.

Деякі учасники акції заявили, що хочуть, що народні депутати зняли законопроєкт з розгляду і ухвалити європейський закон, який пройде експертну оцінку органів Євросоюзу, а не закон “слуг”.

Руки геть від Києва Руки геть від Києва Руки геть від Києва Руки геть від Києва Руки геть від Києва Руки геть від Києва Руки геть від Києва Руки геть від Києва Руки геть від Києва

Фото: #Букви

Нагадаємо, що сьогодні, 18 листопада, у порядку денному Верховної Ради значиться до розгляду у другому читання законопроєкт “Про місто Київ – столицю України”.