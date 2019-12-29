Обмін полоненими між Україною і Росією відбувся вранці 29 грудня. Колишні полонені Кремля і утримувані в тюрмах бойовиків на Донбасі вже повернулися до Києва.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Увечері в неділю, 29 грудня, в київському аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з українцями, які повернулися з так званих Донецької і Луганської народних республік. Журналісти та родичі прибули на місце задовго до приземлення. Зустрічати пасажирів аеропорт дозволив прямо на злітній смузі.

Звільнених зустрічали цілими сім’ями з повітряними кульками, українськими прапорами і квітами. Біля трапа звільнених особисто зустрічав президент України Володимир Зеленський.

Першими з літака, що прибув до Києва з військового аеродрому в Харківській області, вийшли військовослужбовці. Після прибуття вони рапортували Зеленському, який їх зустрічав.

Після військових з літака вийшли всі звільнені українці. Глава держави тиснув руку, і обіймав кожного співвітчизника, який виходив з повітряного судна.

Після цього звільнених з полону зустрічали родичі, які були присутні на злітному полі.

Фото: #Букви

Раніше в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців.

Українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.