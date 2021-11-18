Про це повідомляють #Букви.
Люди тримали в руках плакати із написами: “Київ не слуги”, “Київ без “слуг”, “Руки геть від Києва!” та інші. Таким чином вони протестували проти закону, за який у першому читанні проголосували “слуги народу”.
Деякі учасники акції заявили, що хочуть, аби народні депутати зняли законопроєкт з розгляду і ухвалили європейський закон, який пройде експертну оцінку органів Євросоюзу, а не закон “слуг”.
Фото: #Букви
Нагадаємо, що сьогодні, 18 листопада, у порядку денному Верховної Ради – розгляд у другому читанні законопроєкту “Про місто Київ – столицю України”.
- Раніше повідомлялося, що у партійному чаті “слуг народу”, який називається “Чисто замы”, народні обранці обговорювали, що робити із голосуванням за закон “Про місто Київ – столицю України”.