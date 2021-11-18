Про це повідомляють #Букви.

Люди тримали в руках плакати із написами: “Київ не слуги”, “Київ без “слуг”, “Руки геть від Києва!” та інші. Таким чином вони протестували проти закону, за який у першому читанні проголосували “слуги народу”.

Деякі учасники акції заявили, що хочуть, аби народні депутати зняли законопроєкт з розгляду і ухвалили європейський закон, який пройде експертну оцінку органів Євросоюзу, а не закон “слуг”.

Руки геть від Києва Руки геть від Києва Руки геть від Києва Руки геть від Києва Руки геть від Києва Руки геть від Києва Руки геть від Києва Руки геть від Києва Руки геть від Києва

Фото: #Букви

Нагадаємо, що сьогодні, 18 листопада, у порядку денному Верховної Ради – розгляд у другому читанні законопроєкту “Про місто Київ – столицю України”.

  • Раніше повідомлялося, що у партійному чаті “слуг народу”, який називається “Чисто замы”, народні обранці обговорювали, що робити із голосуванням за закон “Про місто Київ – столицю України”.