З суботи, 8 серпня, сад Східної тераси Віндзорського замку, створений Георгом IV в 1820-х роках, вперше за 40 років відкрився для відвідувачів.

Про це повідомила пресслужба благодійної організації Royal Collection Trust.

Прогулятися по саду і помилуватися видом з його терас можна по вихідних в серпні і вересні, після чого його знову закриють.

Сад Східної тераси був спроєктований для Георга IV архітектором Джеффрі Вятвіллом в період з 1824 по 1826 рік. Його спорудили на місці старого майданчику для гри в боулінг, який в 1670-х роках збудували для Карла II.

Згодом над його проєктуванням працював Принц Альберт, чоловік королеви Вікторії, а на початку 20 століття король Едуард VII і королева Олександра щоліта влаштовували там масштабні прийоми.

Під час Другої світової війни деякі клумби були перепрофільовані під городи. Її Величності Королеві (тоді ще принцесі Єлизаветі) та її сестрі, принцесі Маргарет, була виділена невелика ділянка для вирощування томатів, кукурудзи і карликових бобів.

У 1971 році принц Філіп, чоловік Єлизавети II, також зробив свій внесок в прикрасу саду, перепланувавши клумби і встановивши в центрі саду бронзовий фонтан у вигляді лотоса, сконструйований за його власним дизайном.