Кумедне відео з’явилося в TikTok.
Дівчина разом із хлопцем гуляли по зоопарку. Біля вольєра у дівчини з голови впали окуляри і самка орангутанга їх миттю підібрала та начепила собі.
Поруч із самкою сидів малюк, якого теж зацікавили окуляри і він намагався зняти їх із мами.
Через деякий час мавпі набридла нова “іграшка” і вона їх кинула людям назад, за що отримала ласощі.
@minorcrimes
So I’m down a pair of sunglasses but up a very good story #monke
Наразі кумедне відео “лайкнули” більше 9,7 млн разів.
- Раніше повідомлялося, що жителі провінції Чіангмай, яка розташована на заході Таїланду, побачили в полі голодне слоненя. Тварина намагалася вкрасти трохи цукрової тростини.