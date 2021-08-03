У зоопарку Індонезії американка Лола Тесту випадково впустила сонцезахисні окуляри в вольєр, де живуть орангутани. Одна із мешканок вольєра вирішила одразу приміряти аксесуар.

Кумедне відео з’явилося в TikTok.

Дівчина разом із хлопцем гуляли по зоопарку. Біля вольєра у дівчини з голови впали окуляри і самка орангутанга їх миттю підібрала та начепила собі.

Поруч із самкою сидів малюк, якого теж зацікавили окуляри і він намагався зняти їх із мами.

Через деякий час мавпі набридла нова “іграшка” і вона їх кинула людям назад, за що отримала ласощі.

Наразі кумедне відео “лайкнули” більше 9,7 млн разів.