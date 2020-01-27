Видання Vogue показує найнезвичайніші та яскраві вбрання зірок.
Актор Біллі Портер був як завжди на висоті:
2. @theebillyporter is NEVER boring…
Wait for it… pic.twitter.com/O3JNDAJP20
— Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 27, 2020
Аріана Гранде прийшла в дуже пишній сукні Giambattista Valli:
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Тріумфатор вечора – Біллі Айлиш в Gucci:
Гвен Стефані і Блек Шелтон:
Хайді Клум:
Бріттані Говард:
Ліззо в Atelier Versace:
Елла Май в Giorgio Armani:
Дуа Ліпа в Alexander Wang:
Модель Грейс Елізабет в Giuseppe Di Morabito:
Виконавиця FKA Twigs в Ed Marler:
Джаміла Джаміл в GEORGES CHAKRA:
Співачка H.E.R. у вбранні від DSquared2:
Пріянка Чопра та Нік Джонас:
Лана Дель Рей:
Співак Lil Nas X:
- 18-річна американська співачка Біллі Айлиш стала тріумфатором найпрестижнішої музичної премії “Греммі”.
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