Про це розповідає кореспондент #Букв.
Спочатку близько сотні учасників акції перекрили автомобільний рух на вулиці Грушевського біля стадіону “Динамо”. Вони постійно переходили дорогу, тримаючи в руках прапори із написами SaveФОП.
Біля мітингарів знаходилися співробітники поліції діалогу та патрульні.
Основна акція протесту розгорнулася біля стін Парламенту.
Люди тримали в руках плакати з написами: “Чим годувати дітей?”, “Ресторанний бізнес – це мільйон годувальників”, “Карантин вихідного дня – це мільйон людей без роботи”.
А ще мітингувальники принесли із собою кухонне приладдя: каструлі, ополоники, ложки і т.д.
Фото: #Букви
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що Україні нашкодить повний локдаун, а карантин вихідного дня допоможе розвантажити лікарні.