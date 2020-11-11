У Києві під стінами Верховної Ради зібрався чисельний мітинг власників та працівників ресторанів, кав'ярень, броварень, які вимагають не закривати їхні заклади у зв'язку із карантином.

Про це розповідає кореспондент #Букв.

Спочатку близько сотні учасників акції перекрили автомобільний рух на вулиці Грушевського біля стадіону “Динамо”. Вони постійно переходили дорогу, тримаючи в руках прапори із написами SaveФОП.

Біля мітингарів знаходилися співробітники поліції діалогу та патрульні.

Основна акція протесту розгорнулася біля стін Парламенту.

Люди тримали в руках плакати з написами: “Чим годувати дітей?”, “Ресторанний бізнес – це мільйон годувальників”, “Карантин вихідного дня – це мільйон людей без роботи”.

А ще мітингувальники принесли із собою кухонне приладдя: каструлі, ополоники, ложки і т.д.

Фото: #Букви