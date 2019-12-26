Про це повідомляє агентство Reuters.
Вранці після Різдва у 2004 році стався землетрус магнітудою 9,1 у північній частині острова Суматра – він викликав цунамі з хвилями заввишки 17,4 метра, які накрили вразливі прибережні райони Індонезії, Шрі-Ланки, Індії, Таїланду і дев’яти інших країн.
Тоді в індонезійській провінції Ачех, де були знесені цілі села, загинули більше 125 000 людей. У Таїланді жертвами цунамі стали понад 5300 осіб, в тому числі туристи, які відвідували курортні острови в Андаманському морі.
В Індії в результаті разрушательно цунамі загинуло більше 10 000 людей, більше 35 000 жертв на Шрі-Ланці.
Шри-Ланка. AP Photo/Gemunu Amarasinghe
- 17 березня у результаті повеней у східній провінції Індонезії Папуа загинули щонайменше 50 осіб і десятки отримали важкі травми, а в головному аеропорту регіону пошкодження отримав невеликий літак.