Сьогодні в світі згадують руйнівне цунамі в Індійському океані, яке сталося 15 років тому, і жертвами якого стало 230 тисяч осіб.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вранці після Різдва у 2004 році стався землетрус магнітудою 9,1 у північній частині острова Суматра – він викликав цунамі з хвилями заввишки 17,4 метра, які накрили вразливі прибережні райони Індонезії, Шрі-Ланки, Індії, Таїланду і дев’яти інших країн.

Тоді в індонезійській провінції Ачех, де були знесені цілі села, загинули більше 125 000 людей. У Таїланді жертвами цунамі стали понад 5300 осіб, в тому числі туристи, які відвідували курортні острови в Андаманському морі.

В Індії в результаті разрушательно цунамі загинуло більше 10 000 людей, більше 35 000 жертв на Шрі-Ланці.

Шри-Ланка. AP Photo/Gemunu Amarasinghe