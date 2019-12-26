Про це повідомляє агентство Reuters.

Вранці після Різдва у 2004 році стався землетрус магнітудою 9,1 у північній частині острова Суматра – він викликав цунамі з хвилями заввишки 17,4 метра, які накрили вразливі прибережні райони Індонезії, Шрі-Ланки, Індії, Таїланду і дев’яти інших країн.

Reuters

Тоді в індонезійській провінції Ачех, де були знесені цілі села, загинули більше 125 000 людей. У Таїланді жертвами цунамі стали понад 5300 осіб, в тому числі туристи, які відвідували курортні острови в Андаманському морі.

В Індії в результаті разрушательно цунамі загинуло більше 10 000 людей, більше 35 000 жертв на Шрі-Ланці.

Перша з шести хвиль цунамі котитися до пляжу Хат Рай Лей, недалеко від Крабі на півдні Таїланду. AFP / AFP / Getty Images

Хвиля накриває будинок. John Russell/AFP/Getty Images

Шри-Ланка. AP Photo/Gemunu Amarasinghe

Малайзія. AP Photo/Eric Skitzi

Шрі-Ланка. AP Photo/Gemunu Amarasinghe

AP Photo/DigitalGlobe

Індонезійськя провінція Ачех, місто Банда-Ачех. AP Photo/DigitalGlobe

Місто Ченнаї, Індія. STR/AFP/Getty Images

Узбережжя міста Ченнаї. Reuters/Babu

Пхукет, Таїланд. AP Photo/Stephen Trupp/STAR MAX

Індійська жінка оплакує загиблого родича. Reuters/Arko Datta

Провінція Ачех. Choo Youn-Kong/AFP/Getty Images

Choo Youn-Kong/AFP/Getty Images

  • 17 березня у результаті повеней у східній провінції Індонезії Папуа загинули щонайменше 50 осіб і десятки отримали важкі травми, а в головному аеропорту регіону пошкодження отримав невеликий літак.