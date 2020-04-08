В ніч з 7 на 8 квітня мешканці Землі спостерігали одну з найрідкісніших подій на небі - рожевий місяць.

Про це повідомляє The Guardian.

Супермісяць – це астрономічне явище, яке відбувається при збігу повного місяця або молодика. Воно виникає, коли Місяць знаходиться в межах 90 % від перигею, що є його найближчим наближенням до орбіти Землі.

Зазначимо, що назва “Рожевий місяць” це явище отримало через весняні рожеві квітки – флокси, які розквітають на початку квітня.

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