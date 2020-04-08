Про це повідомляє The Guardian.
Супермісяць – це астрономічне явище, яке відбувається при збігу повного місяця або молодика. Воно виникає, коли Місяць знаходиться в межах 90 % від перигею, що є його найближчим наближенням до орбіти Землі.
Зазначимо, що назва “Рожевий місяць” це явище отримало через весняні рожеві квітки – флокси, які розквітають на початку квітня.
Санкт-Петербург, (Росія)
Рим (Італія)
Лондон (Британія)
Стамбул (Туреччина)
Відень (Австрія)
Ліверпуль (Британія)
Гамбург (Німеччина)
Вольфсхайм (Франція)
Ідліб (Сирія)
Лас-Вегас (США)
Сент-Луїс (США)
Канзас (США)
Бінтан (Індонезія)
Л’Акуїла (Італія)
Бостон (США)
Арлінгтон (США)
- Раніше повідомлялось, що в ніч з 7 на 8 квітня мешканці Землі спостерігатимуть Рожевий Супермісяць — найяскравіший повний місяць цього року.