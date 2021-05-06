Про це розповідають #Букви.

Прем’єр Денис Шмигаль зазна, що візит Блінкена до України є проявом надійної підтримки та високого рівня відносин обож держав.

“Радий особистій зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Візит в Україну — це прояв надійної підтримки та високого рівня наших відносин. Спільні інтереси України та США є надійним фундаментом для подальшого розвитку стратегічного партнерства”, – зазначив Шмигаль.

Сторони обговорили питання енергетичної безпеки, особливо через загрози, які становить будівництво газопроводу “Північний потік-2”.

“Ми цінуємо, що США в цьому питанні солідарні з Україною”, – написав Шмигаль у Telegram.

Фото: #Букви