Про це розповідають #Букви.

Прем’єр Денис Шмигаль зазна, що візит Блінкена до України є проявом надійної підтримки та високого рівня відносин обож держав.

“Радий особистій зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Візит в Україну — це прояв надійної підтримки та високого рівня наших відносин. Спільні інтереси України та США є надійним фундаментом для подальшого розвитку стратегічного партнерства”, – зазначив Шмигаль.

Сторони обговорили питання енергетичної безпеки, особливо через загрози, які становить будівництво газопроводу “Північний потік-2”.

“Ми цінуємо, що США в цьому питанні солідарні з Україною”, – написав Шмигаль у Telegram.

Ентоні Блінкен та Денис Шмигаль Ентоні Блінкен та Денис Шмигаль Ентоні Блінкен та Денис Шмигаль

Фото: #Букви

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запевнив, що США не визнають окупацію частини території України, і що Крим належить саме Україні. Про що ще говорив Блінкен.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та митрополитом Епіфанієм поклали квіти до Стіни пам’яті полеглих українських воїнів.