Про це розповідають #Букви.
Прем’єр Денис Шмигаль зазна, що візит Блінкена до України є проявом надійної підтримки та високого рівня відносин обож держав.
“Радий особистій зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Візит в Україну — це прояв надійної підтримки та високого рівня наших відносин. Спільні інтереси України та США є надійним фундаментом для подальшого розвитку стратегічного партнерства”, – зазначив Шмигаль.
Сторони обговорили питання енергетичної безпеки, особливо через загрози, які становить будівництво газопроводу “Північний потік-2”.
“Ми цінуємо, що США в цьому питанні солідарні з Україною”, – написав Шмигаль у Telegram.
Фото: #Букви
- Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запевнив, що США не визнають окупацію частини території України, і що Крим належить саме Україні. Про що ще говорив Блінкен.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та митрополитом Епіфанієм поклали квіти до Стіни пам’яті полеглих українських воїнів.