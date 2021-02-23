Сьогодні, 23 лютого, Приморський районний суд Одеси засудив активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Йому призначено покарання - 7 років і три місяці ув'язнення. Активістів, що прийшли підтримати Стерненка, розлютив вирок - під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Під час оголошення вироку, а саме, що Стерненка засудили до семи років і трьох місяців ув’язнення, під стінами суду мітингарі почати кидати петарди. Один з виїздів з території суду закидали димовими шашками.

Між поліцією та тими, хто прийшов підтримати Стерненка, сталася штовханина із застосуванням сльозогінного газу.

Близько опівдня через один з виїздів із території Приморського суду спробував виїхати мікроавтобус із правоохоронцями, та автівку закидали димовими шашками.

Варто зазначити, що під стіни суду прийшло близько 70 людей.

Поліція затримала двох активістів.

Люди намагалися перешкождати вивезенню Стерненка із території суду, та поліція розштовхала людей і машини змогли виїхати.

Фото: #Букви

Активісти заявили про намір їхати до Києва та влаштувати у столиці акції протесту.