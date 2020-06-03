Про це розповідають #Букви.
Народний депутат Олександр Бакумов запропонував посилити адміністративну відповідальність для пішоходів, які порушують правила дорожнього руху. Документ підтримали у першому читанні.
За проєкт закону № 2697 проголосували 277 нардепів.
Також Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, який дозволяє українцям міняти своє ім’я по-батькові.
Спікер Парламенту Дмитро Разумков повідомив, що до Ради надійшло подання прем’єра Дениса Шмигаля щодо кадрових питань Кабінету Міністрів і дав доручення відповідним комітетам розглянути сьогодні дане подання.
Із заявою про “топ-корупцію в Києві” виступив народний депутат Гео Лерос.
“Сьогодні о 9 ранку у мене був брифінг до НАБУ, де я надав безпрецедентні докази топ-корупції у Києві. Де головою цієї ОЗГ є Андрій Єрмак, колега по нашій фракції і його кум, де Денис Комарницький, “смотрящий” по Києву, направляє всі потоки через Андрія Єрмака, і зараз зосереджуються ці кошти на місцевих виборах”, – заявив нардеп Лерос.
Він також закликав колег по фракції “перестати підтримувати ці корупційні зв’язки”.
Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про рішення комітету, який рекомендує Раді прийняти за основу законопроєкт з пропозицією зменшити термін оприлюднення проєктів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, з “20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття” до “10 робочих днів”.
Після обговорення законопроєкт був прийнятий за основу 298 голосами “за”.
Фото: Богдан Бортаков
Народні депутати також розглянули питання ратифікації.
326 голосами прийнято в цілому проєкт закону про приєднання України до Додаткового протоколу до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів щодо електронної накладної.
Верховна Рада 271 голосом прийняла в цілому проєкт закону про ратифікацію угоди між Україною і Республікою Білорусь про реадмісію.
Проєкт закону про внесення змін до статті 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги.
Працювати у залі народні депутати до 14:00.
- Очільник Уряду України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради постанови про звільнення Вадима Пристайка з посади віце-прем’єра, а також про призначення кількох нових міністрів.