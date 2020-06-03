Сьогодні, 3 червня, народні депутати на засіданні розглянули законопроєкти про право змінити ім'я по-батькові, про посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху, кадрові питання, а також законопроєкт про зменшення терміну оприлюднення проєктів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування.

Про це розповідають #Букви.

Народний депутат Олександр Бакумов запропонував посилити адміністративну відповідальність для пішоходів, які порушують правила дорожнього руху. Документ підтримали у першому читанні.

За проєкт закону № 2697 проголосували 277 нардепів.

Також Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, який дозволяє українцям міняти своє ім’я по-батькові.

Спікер Парламенту Дмитро Разумков повідомив, що до Ради надійшло подання прем’єра Дениса Шмигаля щодо кадрових питань Кабінету Міністрів і дав доручення відповідним комітетам розглянути сьогодні дане подання.

Із заявою про “топ-корупцію в Києві” виступив народний депутат Гео Лерос.

“Сьогодні о 9 ранку у мене був брифінг до НАБУ, де я надав безпрецедентні докази топ-корупції у Києві. Де головою цієї ОЗГ є Андрій Єрмак, колега по нашій фракції і його кум, де Денис Комарницький, “смотрящий” по Києву, направляє всі потоки через Андрія Єрмака, і зараз зосереджуються ці кошти на місцевих виборах”, – заявив нардеп Лерос.

Він також закликав колег по фракції “перестати підтримувати ці корупційні зв’язки”.

Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про рішення комітету, який рекомендує Раді прийняти за основу законопроєкт з пропозицією зменшити термін оприлюднення проєктів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, з “20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття” до “10 робочих днів”.

Після обговорення законопроєкт був прийнятий за основу 298 голосами “за”.

Фото: Богдан Бортаков

Народні депутати також розглянули питання ратифікації.

326 голосами прийнято в цілому проєкт закону про приєднання України до Додаткового протоколу до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів щодо електронної накладної.

Верховна Рада 271 голосом прийняла в цілому проєкт закону про ратифікацію угоди між Україною і Республікою Білорусь про реадмісію.

Проєкт закону про внесення змін до статті 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги.

Працювати у залі народні депутати до 14:00.