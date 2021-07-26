Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Дві лондонські лікарні закрили свої відділення невідкладної допомоги через затоплені відділення.
Лікарні Whipps Cross і Newham в Східному Лондоні просять пацієнтів звертатися за допомогою до інших медзакладів.
Сильні зливи затопили автомобільні дороги, автобусні станції і станції метро, приватні двори.
Лондонська пожежна служба заявила, що за кілька годин отримала близько 300 дзвінків, пов’язаних із повінню.
Багато столичних доріг закрили через підтоплення, серед них і тунель Блекволл, автомагістраль A12 і частини Північного кільцевого шосе.
Наприклад, у Сент-Джеймс-парку в Лондоні випало 41,6 мм дощу.
Жителям одній з вулиць Вудфорда, на сході Лондона, довелося братися за відра і мітли, щоб не дати дощовій воді затопити їхні будинку.
Відділення швидкої допомоги в лікарні Ньюхем сьогодні вранці все ще закрито, машини швидкої допомоги їдуть у сусідні лікарні.
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