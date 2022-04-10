#Букви відвідали місце нещодавнього перебування росіян у селі Ягідне (Чернігівська область).
Цей – автомобіль, який окупанти не зуміли вкрасти (в кабіні навіть видно спроби його розібрати, щоб завести без ключів). Тому вони просто його розібрали – забрали крісло, зняли двигун, насмітили. Все, що могли витягнути та забрати з собою – витягнули. Решту лишили понівеченим.
Ту фермерську техніку, яку росіяни не змогли вкрасти, вони просто знищили.
Цей бусик на собі відчув сю сутність “російського світу”.
Зняли шини, а що не змогли вкрасти – зруйнували. Поруч можна побачити мішок картоплі, схожий на ті, що окупанти привезли, і трилітрову банку із консервацією.
Бокове скло в автомобіля вибите, як і фари. Не потрібно багато фантазії, щоб уявити, що відбувається у салоні.
Відразу видно: тут побували гості з Росії! У цій школі вони і самі ховалися, і тримали в підвалі місцевих людей, використовуючи їх як живий щит, аби уникнути ударів з боку ЗСУ.
Руйнування: ось що по собі лишив “російський світ” і росіяни. Чи це і є їх обіцяна “денацифікація”: розібрані автомобілі, зруйновані школи та всюди сміття?
Одна з місцевих жительок сказала, що побачила на ногах окупанта кросівки зі свого дому. “Нічого з цього не дісталося нам безкоштовно”, – наголосила вона, додавши, що усі будинки вони будували власноруч, усі речі купували за важко зароблені гроші, а окупанти прийшли – і знищили все, познущавшись і вбивши разом з тим ще й людей.
“Привіт із Росії” на городі місцевих жителів. Влітку там будуть плоди полуниці, помідорів, огірків, а зараз – “плід” російського імперіалізму. Це – хвостовик, який відділився від “Смерчу”. Де сама ракета та що вона знищила, життя яких українців забрала – поки невідомо.
- Нагадаємо, #Букви проаналізували, чим харчувалися російські військові та прикладі продуктів, які вони привезли з собою, а не забрали у місцевих.