Збройні сили України повертають Чернігівську область під контроль України. Росіяни лишають по собі свіжі сліди: знищене майно, розграбовані будинки, гаражі, замордовані люди.

#Букви відвідали місце нещодавнього перебування росіян у селі Ягідне (Чернігівська область).

Цей – автомобіль, який окупанти не зуміли вкрасти (в кабіні навіть видно спроби його розібрати, щоб завести без ключів). Тому вони просто його розібрали – забрали крісло, зняли двигун, насмітили. Все, що могли витягнути та забрати з собою – витягнули. Решту лишили понівеченим.

Ту фермерську техніку, яку росіяни не змогли вкрасти, вони просто знищили.

Цей бусик на собі відчув сю сутність “російського світу”.

Зняли шини, а що не змогли вкрасти – зруйнували. Поруч можна побачити мішок картоплі, схожий на ті, що окупанти привезли, і трилітрову банку із консервацією.

Бокове скло в автомобіля вибите, як і фари. Не потрібно багато фантазії, щоб уявити, що відбувається у салоні.

Відразу видно: тут побували гості з Росії! У цій школі вони і самі ховалися, і тримали в підвалі місцевих людей, використовуючи їх як живий щит, аби уникнути ударів з боку ЗСУ.

Руйнування: ось що по собі лишив “російський світ” і росіяни. Чи це і є їх обіцяна “денацифікація”: розібрані автомобілі, зруйновані школи та всюди сміття?

Одна з місцевих жительок сказала, що побачила на ногах окупанта кросівки зі свого дому. “Нічого з цього не дісталося нам безкоштовно”, – наголосила вона, додавши, що усі будинки вони будували власноруч, усі речі купували за важко зароблені гроші, а окупанти прийшли – і знищили все, познущавшись і вбивши разом з тим ще й людей.

“Привіт із Росії” на городі місцевих жителів. Влітку там будуть плоди полуниці, помідорів, огірків, а зараз – “плід” російського імперіалізму. Це – хвостовик, який відділився від “Смерчу”. Де сама ракета та що вона знищила, життя яких українців забрала – поки невідомо.