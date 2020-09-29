Сьогодні, 29 вересня, під стінами Кабінету Міністрів зібралися українці, аби висловити своє невдоволення карантином, та обмеженнями, які запровадив уряд у зв'язку із епідемією коронавірусу.

Про це розповідає кореспондент #Букв.

Так, мітингуючі виступають проти карантинних обмежень, а саме носіння масок. Вважають, що уряд залякує українців.

Вони також вимагають від уряду не переводити учнів та студентів на дистанційне навчання, а зберегти очну форму; також вимагають, щоб малий та середній бізнес мав змогу нормально працювати під час карантину.

Варто зазначити, що людей на мітинг зібралось небагато – близько 30.

Фото: Євген Краєвий, #Букви