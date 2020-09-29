Про це розповідає кореспондент #Букв.
Так, мітингуючі виступають проти карантинних обмежень, а саме носіння масок. Вважають, що уряд залякує українців.
Вони також вимагають від уряду не переводити учнів та студентів на дистанційне навчання, а зберегти очну форму; також вимагають, щоб малий та середній бізнес мав змогу нормально працювати під час карантину.
Варто зазначити, що людей на мітинг зібралось небагато – близько 30.
Фото: Євген Краєвий, #Букви
- Станом на ранок вівторка, 29 вересня, в Україні підтверджено 3627 нових випадків коронавірусу COVID-19.