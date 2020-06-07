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Смерть Джорджа Флойда викликала протести по всьому світу: фото

У суботу тисячі людей вийшли на вулиці європейських і азіатських міст на знак протесту проти жорстокості поліції США.

Неділя, 7 червня 2020, 09:28

Демонстранти беруть участь в акції протесту проти жорстокості поліції і смерті Джорджа Флойда на площі Александерплац у Берліні, Німеччина, 6 червня 2020 року.

REUTERS/Fabrizio Bensch

Про це повідомляє агентство Reuters.

Глобальні протести відображають зростаючий гнів з приводу звернення поліції з етнічними меншинами.

Велика Британія

Після в основному мирної акції протесту в Лондоні кілька демонстрантів біля резиденції прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона кидали пляшки в поліцію.

Протест на Трафальгарській площі у Лондоні.

REUTERS/Toby Melville

REUTERS/Dylan Martinez

REUTERS/Hannah McKay

Протестуючий і поліцейський зчепилися біля Даунінг-стріт під час акції протесту “Black Lives Matter”, 3 червня 2020 року.

REUTERS/Toby Melville

Бірмінгем

REUTERS/Jason Cairnduff

Вотфорд

Уотфорд. REUTERS/Paul Childs

REUTERS/Peter Cziborra

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

REUTERS/John Sibley

Площа Стівенсона, Манчестер, Велика Британія, 6 червня 2020 року.

REUTERS / Phil Noble

REUTERS/Jason Cairnduff

REUTERS/Phil Noble

Німеччина

Демонстранти на протесті у Франкфурті.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Берлін

REUTERS/Fabrizio Bensch

Мексика

Учасники акції протесту проти смерті Джорджа Флойда біля посольства США в Мехіко 5 червня 2020 року.

REUTERS / Edgard Garrido

Франція

Протестуючі біля американського посольства в Парижі.

REUTERS/Charles Platiau

Болгарія

У Софії, Болгарія, 6 червня 2020 року, люди беруть участь в акції протесту на підтримку руху Black Lives Matter і проти расової нерівності.

REUTERS/Stoyan Nenov

Греція

Акція протесту біля посольства США в Афінах, Греція, 3 червня 2020 года.

REUTERS/Alkis Konstantinidis

Польша

Демонстранти лежать на землі під час протесту перед посольством США в Варшаві, Польща, 4 червня 2020 року.

REUTERS/Kacper Pempel

Швеція

Учасники акції тримають плакати на знак солідарності з рухом Black Lives Matter, в Стокгольмі, Швеція, 3 червня 2020.

Jonas Ekstromer/TT News Agency/via REUTERS

Нідерланди

Протестуючі в Роттердамі.

REUTERS/Eva Plevier

Мирний протест в Гаазі.

REUTERS/Piroschka van de Wouw

Протест в Амстердамі.

REUTERS/Eva Plevier

Південна Африка

Демонстранти біля будівлі парламенту в Кейптауні, Південна Африка, 3 червня 2020 року.

REUTERS/Mike Hutchings

Австралія

Протест у Сіднеї.

REUTERS/Loren Elliott

Сирія

Художники Азіз Асмр і Аніс Хамдун поруч з графіті Джорджа Флойда в Ідлібі, Сирія, 1 червня 2020 року.

Mohamad Jamalo/via REUTERS

Іспанія

Протест біля американського посольства в Барселоні.

REUTERS/Nacho Doce

Канада

Протестуючі на вулицях Торонто.

REUTERS/Carlos Osorio

У суботу, 6 червня, на вулиці американських міст вийшли десятки тисяч людей, протестуючи проти поліцейського насильства та расизму.

  • Наприкінці травня у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
  • 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Протести тривають донині.
Теги: Джордж Флойд, протести, Австралія, Великобританія, Джордж Флойд, Іспанія

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