Смерть Джорджа Флойда викликала протести по всьому світу: фото

У суботу тисячі людей вийшли на вулиці європейських і азіатських міст на знак протесту проти жорстокості поліції США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Глобальні протести відображають зростаючий гнів з приводу звернення поліції з етнічними меншинами.

Велика Британія

Після в основному мирної акції протесту в Лондоні кілька демонстрантів біля резиденції прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона кидали пляшки в поліцію.

Протест на Трафальгарській площі у Лондоні.

Протестуючий і поліцейський зчепилися біля Даунінг-стріт під час акції протесту “Black Lives Matter”, 3 червня 2020 року.

REUTERS/Toby Melville

Бірмінгем

Вотфорд

Площа Стівенсона, Манчестер, Велика Британія, 6 червня 2020 року.

Німеччина

Демонстранти на протесті у Франкфурті.

Берлін

Мексика

Учасники акції протесту проти смерті Джорджа Флойда біля посольства США в Мехіко 5 червня 2020 року.

Франція

Протестуючі біля американського посольства в Парижі.

Болгарія

У Софії, Болгарія, 6 червня 2020 року, люди беруть участь в акції протесту на підтримку руху Black Lives Matter і проти расової нерівності.

Греція

Акція протесту біля посольства США в Афінах, Греція, 3 червня 2020 года.

Польша

Демонстранти лежать на землі під час протесту перед посольством США в Варшаві, Польща, 4 червня 2020 року.

Швеція

Учасники акції тримають плакати на знак солідарності з рухом Black Lives Matter, в Стокгольмі, Швеція, 3 червня 2020.

Нідерланди

Протестуючі в Роттердамі.

Мирний протест в Гаазі.

Протест в Амстердамі.

Південна Африка

Демонстранти біля будівлі парламенту в Кейптауні, Південна Африка, 3 червня 2020 року.

Австралія

Протест у Сіднеї.

Сирія

Художники Азіз Асмр і Аніс Хамдун поруч з графіті Джорджа Флойда в Ідлібі, Сирія, 1 червня 2020 року.

Іспанія

Протест біля американського посольства в Барселоні.

Канада

Протестуючі на вулицях Торонто.

У суботу, 6 червня, на вулиці американських міст вийшли десятки тисяч людей, протестуючи проти поліцейського насильства та расизму.