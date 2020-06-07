Смерть Джорджа Флойда викликала протести по всьому світу: фото

Про це повідомляє агентство Reuters.
Глобальні протести відображають зростаючий гнів з приводу звернення поліції з етнічними меншинами.
Велика Британія
Після в основному мирної акції протесту в Лондоні кілька демонстрантів біля резиденції прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона кидали пляшки в поліцію.
Протест на Трафальгарській площі у Лондоні.
Протестуючий і поліцейський зчепилися біля Даунінг-стріт під час акції протесту “Black Lives Matter”, 3 червня 2020 року.
REUTERS/Toby Melville
Бірмінгем
Вотфорд
Площа Стівенсона, Манчестер, Велика Британія, 6 червня 2020 року.
Німеччина
Демонстранти на протесті у Франкфурті.
Берлін
Мексика
Учасники акції протесту проти смерті Джорджа Флойда біля посольства США в Мехіко 5 червня 2020 року.
Франція
Протестуючі біля американського посольства в Парижі.
Болгарія
У Софії, Болгарія, 6 червня 2020 року, люди беруть участь в акції протесту на підтримку руху Black Lives Matter і проти расової нерівності.
Греція
Акція протесту біля посольства США в Афінах, Греція, 3 червня 2020 года.
Польша
Демонстранти лежать на землі під час протесту перед посольством США в Варшаві, Польща, 4 червня 2020 року.
Швеція
Учасники акції тримають плакати на знак солідарності з рухом Black Lives Matter, в Стокгольмі, Швеція, 3 червня 2020.
Нідерланди
Протестуючі в Роттердамі.
Мирний протест в Гаазі.
Протест в Амстердамі.
Південна Африка
Демонстранти біля будівлі парламенту в Кейптауні, Південна Африка, 3 червня 2020 року.
Австралія
Протест у Сіднеї.
Сирія
Художники Азіз Асмр і Аніс Хамдун поруч з графіті Джорджа Флойда в Ідлібі, Сирія, 1 червня 2020 року.
Іспанія
Протест біля американського посольства в Барселоні.
Канада
Протестуючі на вулицях Торонто.
У суботу, 6 червня, на вулиці американських міст вийшли десятки тисяч людей, протестуючи проти поліцейського насильства та расизму.
- Наприкінці травня у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
- 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Протести тривають донині.