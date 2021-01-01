У п'ятницю, 1 січня 2021 року, у Києві відбулася традиційна хода зі смолоскипами до річниці дня народження одного з головних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття Степана Бандери.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як відомо, 1 січня, до Дня народження Степана Бандери щороку проходить хода зі смолоскипами. Цьогоріч відзначається 112-та річниця.

Традиційна хода відбувалася і в центрі Києва. Кілька тисяч учасників акції зібралися у парку Т. Шевченка біля пам’ятника Кобзареві та вирушили до Майдану Незалежності.

Попереду колони маршу були активісти, що несли банер з написом “Бандера прийде порядок наведе”.

Серед учасників акції були й дорослі, і діти.

Крім смолоскипів активісти несли портрети Бандери, синьо-жовті та червоно-чорні прапори. Майоріла також символіка “Свободи” та “Конгресу українських націоналістів”.

Трансляцію заходу від #Букв можна подивитись тут.