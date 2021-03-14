Сьогодні, 14 березня, у Києві біля пам'ятника Воїну-добровольцю відбулися урочистості з нагоди дня українського добровольця. Зокрема вшанували і загиблих воїнів-добровольців.

Про це розповідають #Букви.

Під час урочистостей вручили відзнак Київського міського голови воїнам-добровольцям, а також відбулася церемонія покладання квітів.

Вшанувати полеглих воїнів-добровольців прийшло близько сотні людей, серед них: керівники міста, учасники антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил на сході України.

Фото: #Букви