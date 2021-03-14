Про це розповідають #Букви.

Під час урочистостей вручили відзнак Київського міського голови воїнам-добровольцям, а також відбулася церемонія покладання квітів.

Вшанувати полеглих воїнів-добровольців прийшло близько сотні людей, серед них: керівники міста, учасники антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил на сході України.

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Фото: #Букви

  • Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначають День добровольця. В цей день українці вшановують захисників незалежності, суверенітету, і територіальної цілісності України.