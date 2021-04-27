Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Квітневий супермісяць здавався великим і яскравим через його близькості до Землі: він перебував всього в 360 000 км від нашої планети.
Свою назву рожевий супермісяць отримав в честь рожевих квітів, званих флоксами, які цвітуть ранньою весною в Сполучених Штатах і Канаді.
Квітневий повний місяць – перший з двох супермісяців в 2021 році, наступний відбудеться 26 травня.
Супермісяць над золотою статуєю Вікторії на вершині Колони Перемоги в Берліні, Німеччина
Супермісяць піднявся над канатною дорогою Emirates Air Line в Лондоні
Вівці паслися біля Стоунхенджа недалеко від Еймсбері в Великобританії під місяцем, що світився
Супермісяць в Чеширі, Великобританія
Статуя Свободи в Нью-Йорку, США
Нью Йорк
Маяк Наббл на мисі Неддік в Йорку, штат Мен, США
Супермісяць був помічений поряд з фігурами на знаменитому Карловому мосту в Празі, Чеська Республіка
Село Рзанічіно недалеко від Скоп’є, Республіка Північна Македонія
Чайки зібралися на ліхтарних стовпах біля протоки Босфор у Стамбулі, Туреччина
У Йоганнесбурзі, Південна Африка, супермісяць був пофарбований в оранжевий колір
У Парижі місяць був помічений на тлі Ейфелевої вежі
Лор’ян, на заході Франції
У Римі, Італія, фотограф вибрав статую в Вітторіано в якості фону для рожевого супермісяця
Гавана, Куба
Висхідний супермісяць в Чунціні, Китай
У Сіднеї, Австралія, супермісяць був частково прихованим хмарами
- Повний місяць вперше в 2020 році спостерігався в п’ятницю з 17:45 до 21:04 за Всесвітнім часом (UT).