В ніч на 27 квітня мешканці Землі спостерігали одну з найрідкісніших подій на небі - рожевий місяць.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Квітневий супермісяць здавався великим і яскравим через його близькості до Землі: він перебував всього в 360 000 км від нашої планети.

Свою назву рожевий супермісяць отримав в честь рожевих квітів, званих флоксами, які цвітуть ранньою весною в Сполучених Штатах і Канаді.

Квітневий повний місяць – перший з двох супермісяців в 2021 році, наступний відбудеться 26 травня.

Супермісяць над золотою статуєю Вікторії на вершині Колони Перемоги в Берліні, Німеччина

Супермісяць піднявся над канатною дорогою Emirates Air Line в Лондоні

Вівці паслися біля Стоунхенджа недалеко від Еймсбері в Великобританії під місяцем, що світився

Супермісяць в Чеширі, Великобританія

Статуя Свободи в Нью-Йорку, США

Нью Йорк

Маяк Наббл на мисі Неддік в Йорку, штат Мен, США

Супермісяць був помічений поряд з фігурами на знаменитому Карловому мосту в Празі, Чеська Республіка

Село Рзанічіно недалеко від Скоп’є, Республіка Північна Македонія

Чайки зібралися на ліхтарних стовпах біля протоки Босфор у Стамбулі, Туреччина

У Йоганнесбурзі, Південна Африка, супермісяць був пофарбований в оранжевий колір

У Парижі місяць був помічений на тлі Ейфелевої вежі

Лор’ян, на заході Франції

У Римі, Італія, фотограф вибрав статую в Вітторіано в якості фону для рожевого супермісяця

Гавана, Куба

Висхідний супермісяць в Чунціні, Китай

У Сіднеї, Австралія, супермісяць був частково прихованим хмарами