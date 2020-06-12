Сотні людей прийшли під Шевченківський районний суд столиці, де сьогодні проходить розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу одеському активісту Сергію Стерненку.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Активісти принесли з собою таблички: “Маю право на самозахист!”, “За вбивство Шеремета хоч не посадіть”, “Де підозри замовникам?” та інші. Також біля суду запалили димові шашки.

Варто зазначити, що на засідання не пустили групу підтримки Стерненка. Люди знаходяться в фойє суду і під будівлею. Вони скандують: “Пропускай!” і “Ганьба!”.

Біля будівлі суду також знаходяться посилені наряди правоохоронців.

Наразі суд розглядає клопотання про відвід судді Володимира Бугеля. Захист Стерненко заявив, що він розглядав справи проти учасників Майдану.

ОНОВЛЕНО

Стороні захисту відмовили у відводі судді Бугеля.

Стерненко, заявив, що зараз його захист подасть клопотання про надання більшого залу суду. Він додав, що наразі відбуваються спроби забезпечити прохід людей в зал суду, в тому числі і тих, хто пише заяви про готовність взяття на поруки.

11 червня додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ. Однак Стерненко сам прийшов до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року.

Сам активіст неодноразово наголошував, що “не було вбивства, а була необхідна оборона”, а “щодо ножа є кілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю”.

Раніше в Службі безпеки України детально розповіли про суть підозри для Сергія Стерненка.

Нагадаємо, 24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де жив Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти. 25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.

У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.