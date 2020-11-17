SpaceX відправила на МКС чотирьох астронавтів: вражаюче фото

Про це повідомляє пресслужба NASA і видання The Guardian.
Зокрема, на МКС відправилися три астронавта NASA Віктор Гловер, Майк Хопкінс і Шеннон Волкер, а також астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень JAXA Соїча Ногучі.
Зазначається, що SpaceX Crew Dragon Resilience пристикувався до МКС о 23:01 понеділка за східним часом (6:01 вівторка за Києвом).
Після підключення Crew Dragon до модуля Harmony астронавти на борту Resilience і космічної станції провели стандартні перевірки на витік і герметизацію між космічними кораблями в рамках підготовки до відкриття люка.
Хопкінс, Гловер, Вокер і Ногучі приєдналися до екіпажу 64-ої експедиції у складі командира Сергія Рижикова і бортінженера Сергія Кудь-Сверчкова з Російського космічного агентства і бортінженера NASA Кейт Рубінс.
Як це було?
Повнорозмірна модель модуля космічного корабля Crew-1 знаходиться поруч зі стартовим майданчиком, а ракету SpaceX Falcon 9 видно в стартовому комплексі 39A далеко в Космічному центрі Кеннеді у Флориді.
Ракета SpaceX Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon готується до запуску.
Астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень Соїча Ногуті.
Ракета SpaceX Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon запускається.
Люди спостерігають за запуском.
Астронавти NASA (зліва направо): Віктор Гловер, Майк Хопкінс, Шеннон Уокер і Соїча Ногучи в скафандрах в штаб-квартирі SpaceX.
Менеджери NASA і SpaceX аплодують після запуску.
Інтернет-трансляція запуску місії NASA SpaceX Crew-1 на екрані смартфона.
Місія NASA SpaceX Crew-1 на борту SpaceX Crew Dragon наближається до Міжнародної космічної станції.
SpaceX Crew Dragon стикується з Міжнародною космічною станцією.
Кейт Рубінс вітає Соїча Ногучі на вході на Міжнародну космічну станцію.
Астронавти SpaceX та екіпаж Міжнародної космічної.
Фото: The Guardian
- Раніше американське космічне агентство NASA і компанія SpaceX Ілона Маска з другої спроби запустили космічний корабель Crew Dragon з астронавтами до Міжнародної космічної станції (МКС).
- Астронавти, котрі полетіли на Crew Dragon, одягнені в скафандри нового покоління, зроблені за ескізами голлівудського дизайнера.