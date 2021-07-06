Під стінами Державного бюро розслідувань, що на вул. Симона Петлюри, проходить акція проти президента Володимира Зеленського щодо вчинення ним державної зради.

Про це розповідають #Букви.

Так, учасники акції принесли до ДБР заяву на Зеленського про вчинення ним злочину за ст. 111 “Державна зрада”.

Зібралося під ДБР близько сотні людей. Вхід до будівлі охороняла поліція.

24 червня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1” заявив, що телефонував Олександру Лукашенку щодо “вагнерівців”. Він сказав:

“Коли “вагнерівці” були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, я сказав йому, я попередив його, сказав, що ми готові передати повну інформацію, що стосується цих людей. Ми вже розуміли, які там прізвища, ми розуміли, хто вони такі”.

Фото: #Букви

Партія “Європейська Солідарність” виступила з вимогою викликати Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії (ТСК).Також Зеленський порівняв спецоперацію щодо “вагнерівців” із захопленням літака з опозиціонером Романом Протасевичем в Мінську. Колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що це все одно, що порівнювати “95 квартал” з 95 бригадою Збройних сил України.