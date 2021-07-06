Про це розповідають #Букви.

Так, учасники акції принесли до ДБР заяву на Зеленського про вчинення ним злочину за ст. 111 “Державна зрада”.

Зібралося під ДБР близько сотні людей. Вхід до будівлі охороняла поліція.

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24 червня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1” заявив, що телефонував Олександру Лукашенку щодо “вагнерівців”. Він сказав:

“Коли “вагнерівці” були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, я сказав йому, я попередив його, сказав, що ми готові передати повну інформацію, що стосується цих людей. Ми вже розуміли, які там прізвища, ми розуміли, хто вони такі”.

Заява по 111 статті_зеленський_вагнерівці

Заява по 111 статті_зеленський_вагнерівці

Заява по 111 статті_зеленський_вагнерівці

Заява по 111 статті_зеленський_вагнерівці

Заява по 111 статті_зеленський_вагнерівці

Заява по 111 статті_зеленський_вагнерівці

Заява по 111 статті_зеленський_вагнерівці

Заява по 111 статті_зеленський_вагнерівці

Заява по 111 статті_зеленський_вагнерівці

Фото: #Букви

Партія “Європейська Солідарність” виступила з вимогою викликати Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії (ТСК).Також Зеленський порівняв спецоперацію щодо “вагнерівців” із захопленням літака з опозиціонером Романом Протасевичем в Мінську. Колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що це все одно, що порівнювати “95 квартал” з 95 бригадою Збройних сил України.