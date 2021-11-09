За останні кілька тижнів життя на Ла-Пальмі докорінно змінилося. Про звичне життя тут нагадують лише деякі речі домашнього побуту, рясно вкриті вулканічним пилом.

Іспанський та португальський фотограф Еміліо Моренатті показав у своєму Instagram-акаунті наслідки виверження вулкану Камбре-В’єха на іспанському острові.

Виверження вулкану Камбре-В’єха на острові Ла-Пальма триває з 19 вересня. 10 жовтня відбувся частковий обвал конуса кратера вулкана. Внаслідок цього з його схилів почали скочуватися брили розпеченої лави розміром з триповерховий будинок.

Місцевих мешканців терміново евакуйовували. Однак стихійне лихо привабило журналістів, фотографів й туристів, яких на Ла-Пальмі зараз чимало. Прибув на острів й Моренатті.

Чоловік поділився серією світлин з Ла-Пальми, які демонструють життя острова, що опинився у полоні розпеченої лави.