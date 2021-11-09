Іспанський та португальський фотограф Еміліо Моренатті показав у своєму Instagram-акаунті наслідки виверження вулкану Камбре-В’єха на іспанському острові.
Виверження вулкану Камбре-В’єха на острові Ла-Пальма триває з 19 вересня. 10 жовтня відбувся частковий обвал конуса кратера вулкана. Внаслідок цього з його схилів почали скочуватися брили розпеченої лави розміром з триповерховий будинок.
Місцевих мешканців терміново евакуйовували. Однак стихійне лихо привабило журналістів, фотографів й туристів, яких на Ла-Пальмі зараз чимало. Прибув на острів й Моренатті.
Чоловік поділився серією світлин з Ла-Пальми, які демонструють життя острова, що опинився у полоні розпеченої лави.
- 14 жовтня на острові стався найпотужніший землетрус з початку виверження вулкана.
- Раніше під час виверження на острові Ла-Пальма лава дісталася Атлантичного океану – внаслідок цього в атмосферу виділяються токсичні гази.