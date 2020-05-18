Про це розповідають #Букви.
Так, підтримати Сергія Стерненка прийшло близько сотні людей. Вони тримають в руках плакати: “Не чіпайте Стерненка”.
Серед присутніх є і журналістка Яніна Соколова.
Фото: Євген Войніч, #Букви
Крім того, сьогодні під стінами СБУ український музикант Анатолій Тапольского зіграє сет в підтримку Сергія Стерненка.
- Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова вимагала повідомити про підозру активісту Стерненку.
- Очільниця Офісу генпрокурора також заявила, що підозра одеському активісту Сергію Стерненку, який, захищаючись від нападників, завдав одному смертельне поранення, буде в будь-якому випадку.
- Активіста Сергія Стерненка викликають до СБУ ніби для повідомлення йому про підозру.