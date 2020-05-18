Про це розповідають #Букви.

Так, підтримати Сергія Стерненка прийшло близько сотні людей. Вони тримають в руках плакати: “Не чіпайте Стерненка”.

Серед присутніх є і журналістка Яніна Соколова.

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Фото: Євген Войніч, #Букви

Крім того, сьогодні під стінами СБУ український музикант Анатолій Тапольского зіграє сет в підтримку Сергія Стерненка.