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Суд обирає запобіжний захід Сергію Стерненку: фото

Сьогодні, 15 червня, під оточений правоохоронцями Шевченківський районний суд небайдужі громадяни прийшли підтримати Сергія Стерненка. Зараз під стінами суду зібралося кілька сотень людей.

Понеділок, 15 червня 2020, 11:51

Суд над Стерненком

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Нагадаємо, що 12 червня в Шевченківському суді проходило засідання, на якому мали обрати запобіжний захід для Стерненка. Тоді під будівлею суду сталися сутички з правоохоронцями. Надвечір силовики не пропускали поручителів до суду, через що виникли нові сутички.

У той же день суддя оголосив перерву і призначив наступне засідання на 15 червня.

Сьогодні ще до початку засідання, яке призначене на 10:00, під суд стали звозити велику кількість правоохоронців – нацгвардійців і поліцію.

Всі, хто приходить під будівлю суду підтримати активіста Стерненка, проходять поверхневий огляд.

Люди тримають в руках плакати з написами: “Самозахист – базовий принцип демократії”, “Руки геть від Стерненка” та інші.

Справа Стерненка: сьогодні під судом знову 🔥

Справа Стерненка: сьогодні під судом знову 🔥
Активісти намагалися прогнати журналістів Шарія(вони так представилися) з-під суду.
Втрутилася поліція.

Опубліковано Букви Понеділок, 15 червня 2020 р.

15 червня_Шевченківський суд_Стерненко 15 червня_Шевченківський суд_Стерненко 15 червня_Шевченківський суд_Стерненко 15 червня_Шевченківський суд_Стерненко 15 червня_Шевченківський суд_Стерненко 15 червня_Шевченківський суд_Стерненко 15 червня_Шевченківський суд_Стерненко 15 червня_Шевченківський суд_Стерненко 15 червня_Шевченківський суд_Стерненко

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

15 червня_Шевченківський суд_Стерненко 15 червня_Шевченківський суд_Стерненко 15 червня_Шевченківський суд_Стерненко 15 червня_Шевченківський суд_Стерненко 15 червня_Шевченківський суд_Стерненко

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Підтримати Стерненка прийшли народні депутати від “Голосу” та “слуга народу” Гео Лерос.

15 червня_Шевченківський суд_Стерненко 15 червня_Шевченківський суд_Стерненко 15 червня_Шевченківський суд_Стерненко 15 червня_Шевченківський суд_Стерненко

Фото: Євген Войніч, #Букви

Нагадаємо, 24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де проживає Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти. 25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.

  • У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.
  • 11 червня додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ. Однак Стерненко сам прийшов до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року.

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