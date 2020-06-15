Суд обирає запобіжний захід Сергію Стерненку: фото

Сьогодні, 15 червня, під оточений правоохоронцями Шевченківський районний суд небайдужі громадяни прийшли підтримати Сергія Стерненка. Зараз під стінами суду зібралося кілька сотень людей.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Нагадаємо, що 12 червня в Шевченківському суді проходило засідання, на якому мали обрати запобіжний захід для Стерненка. Тоді під будівлею суду сталися сутички з правоохоронцями. Надвечір силовики не пропускали поручителів до суду, через що виникли нові сутички.

У той же день суддя оголосив перерву і призначив наступне засідання на 15 червня.

Сьогодні ще до початку засідання, яке призначене на 10:00, під суд стали звозити велику кількість правоохоронців – нацгвардійців і поліцію.

Всі, хто приходить під будівлю суду підтримати активіста Стерненка, проходять поверхневий огляд.

Люди тримають в руках плакати з написами: “Самозахист – базовий принцип демократії”, “Руки геть від Стерненка” та інші.

Справа Стерненка: сьогодні під судом знову 🔥 Справа Стерненка: сьогодні під судом знову 🔥

Активісти намагалися прогнати журналістів Шарія(вони так представилися) з-під суду.

Втрутилася поліція. Опубліковано Букви Понеділок, 15 червня 2020 р.

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Підтримати Стерненка прийшли народні депутати від “Голосу” та “слуга народу” Гео Лерос.

Фото: Євген Войніч, #Букви