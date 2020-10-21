У середу, 21 жовтня, Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета по суті.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У залі засідань присутні фігуранти справи – музикант, ветеран АТО Андрій Антоненко, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, медсестра Яна Дугар, їхні захисники, а також прокурори у справі.

На засіданні очікується розгляд зміни запобіжного заходу для Андрія Антоненка, який знаходиться під вартою понад 300 днів.

Також планується завершення вступного слова сторони захисту.

Склад суду у справі наступний: двоє суддів – Оксана Голуб і Марина Антонюк, а також троє присяжних – Юрій Федоренко, Наталія Глоба, Валерій Фірсов.

Під Шевченківським судом проходить акція на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугар. Серед мітингувальників є представники Національного корпусу, Руху опору капітуляції та інші.

Охорону порядку забезпечують силовики.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.