Шевченківський районний суд Києва сьогодні розглядає клопотання про продовження запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Сторона обвинувачення просить продовжити домашній арешт для Стерненка ще на два місяці.

Адвокати Стерненка звернулися до судді, аби вона взяла самовідвід тому, что в автоматичному судовому розподілі Сергій Стерненко побачив стороннє втручання. Втім суддя Марина Антонюк не побачила в наведених адвокатами доказах достатніх підстав для самовідводу.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Під стіни суду прийшло кілька десятків людей, аби підтримати Сергія Стерненка.

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Наразі судове засідання триває.

Нагадаємо, що 15 червня активісту Сергію Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бігуль.

Сам активіст вважає, що рішення було прийнято під тиском з боку Офісу генерального прокурора.

16 червня Шевченківський районний суд Києва змінив адресу домашнього арешту для активіста Сергія Стерненка.