Вчора жителі планети могли спостерігати рідкісне явище - Супермісяць або "кривавий" Місяць. Місяць повністю перебував у тіні Землі приблизно з 11:11 до 11:25 за Гринвічем.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Затемнення Місяця, або “кривавий” Місяць відбувається тоді, коли Земля проходить між Сонцем і Місяцем, відкидаючи тінь на поверхню Місяця, яка у свою чергу здається темно-червоного кольору.

Як перше затемнення Місяця цього року виглядало у різних країнах світу:

Давньогрецький храм Посейдона недалеко від Афін на фоні Супермісяця.

У Туреччині стамбульська мечеть Чамлиджа та Супермісяць позаду.

Місяць поряд із Сіднейським оперним театром.

Супермісяць поміж хмарочосами столиці Іспанії Мадрида.

Супермісяць ц центральному китайському місті Юньчен.

Супермісяць за статуєю Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро.

Місяць над Стоунхенджем (Англія).