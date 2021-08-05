Супутник NASA сфотографував масштабні лісові пожежі, що вирують у Туреччині, – фото

Супутник NASA зміг сфотографувати масштабні лісові пожежі, які понад тиждень вирують у курортних районах Туреччини.

Про це повідомили в управлінні NASA.

Зокрема, супутник зняв пожежі поблизу прибережних міст Аланія та Манавгат.

Крім того, світлини із супутника опублікувало міністерство оборони Туреччини. На них видно масштаб наслідків лісових пожеж у Манавгаті та Мармарисі.

Жертвами нищівних пожеж у Туреччині стали щонайменше 8 осіб. Також згоріли десятки будинків та готелів, загинула значна кількість диких тварин.

Всього вогонь знищив 136 тисяч гектарів лісу.