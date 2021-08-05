Супутник NASA сфотографував масштабні лісові пожежі, що вирують у Туреччині, – фото

Про це повідомили в управлінні NASA.
Зокрема, супутник зняв пожежі поблизу прибережних міст Аланія та Манавгат.
Крім того, світлини із супутника опублікувало міністерство оборони Туреччини. На них видно масштаб наслідків лісових пожеж у Манавгаті та Мармарисі.
Жертвами нищівних пожеж у Туреччині стали щонайменше 8 осіб. Також згоріли десятки будинків та готелів, загинула значна кількість диких тварин.
Всього вогонь знищив 136 тисяч гектарів лісу.
- Напередодні повідомлялось, що на півдні Туреччини тривають масштабні лісові пожежі, внаслідок чого кількість загиблих зросла до чотирьох.
- Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від поїздок до охоплених пожежею регіонів Туреччини.