Про це повідомляє кореспондент #Букв.

11 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день камінг-ауту, день, коли спільноти у всьому світі підтримують та заохочують ЛГБТ+ людей бути видимими, бути відвертими, бути собою.

“Ми виходимо на акцію, бо нас систематично хочуть вимкнути, стерти, зробити невидимими. Цього разу це була остання крапля: як так склалося, що купка праворадикальних меншин диктують правила життя для людей, правила ведення бізнесу, правила функціонування держави. З нас досить, досить терпіти!”, – заявили організатори акції.

Активісти закликають кожного:

припинити толерувати праворадикальний тиск та залякування, приймаючи їх як норму в нашому суспільстві;

відкрито заявляти про маніпуляції та перекручування, що використовуються правими меншинами, аби виправдати свої протиправні дії;

підтримати організації, бізнеси, людей, які за рахунок своєї репутації, життя та здоров’я продовжують стояти на позиціях недискримінації, толерантності та поваги до прав людини.

Днями стало відомо, що будівля ТРЦ щовечора з 5 до 11 жовтня кожні 5 хвилин транслюватиме прайд-прапор разом зі слоганом “Бути різними добре разом”, аби привернути увагу суспільства до теми видимості та сприйняття ЛГБТ+.

8 жовтня активісти “Нацкорпусу” влаштували під ТРЦ акцію протесту. Вони запропонували замінити ЛБГТ-прапор на зображення у пам’ять загиблих у катастрофі Ан-26 на Харківщині курсантів та офіцерів, а свої вимоги у вигляді листа передали PR-директорці ТРЦ Тетяні Атаджановій.