Про це повідомляє місцеве видання TUT.BY.
Мінчани прийшли вшанувати пам’ять загиблого на Пушкінську, де той загинув.
Ще частина громадян була на Ольшевського, звідки труну вивозили на цвинтар.
Родичі загиблого розповіли, що у свідоцтві про смерть вказано, що він помер від втрати крові.
“Основна причина смерті — відкрита рана грудної клітини, він помер від масивної втрати крові”, – розповіли вони.
За версією Міністерства внутрішніх справ, Тарайковський нібито хотів кинути вибуховий пристрій в силовиків, але він вибухнув у нього в руці, від чого він і помер.
Але за словами очевидців, які також були на місці подій, у чоловіка в руці нічого не вибухало.
Олександру було 34 роки, у нього залишилася 3-річна донька.
У ритуальній залі із загиблим прощалися лише найближчі.
Коли з ритуальної зали виносили труну з тілом загиблого Олександра, люди стали на коліна.
“Слава герою!”, “Живе Білорусь!”, – вигукували присутні.
Загиблого поховають на Західному цвинтарі.
На цвинтарі прощатимуться з ним лише родичі.
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